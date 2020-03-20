上海 全面复工支撑有力

“进口冷冻箱最高时积压1.4万箱，现在减少到了6500箱。这多亏了各级政府部门的帮助！”在重现繁忙景象的上海港外高桥港区，上海出入境检验检疫协会进口冻品分会轮值会长郁伟东面带喜色介绍。

前段时间，为平抑肉价，国外冻品肉进口量增加。新冠肺炎疫情发生以来，人员到岗、物流运输等受到影响，集装箱无法运送出港，大量冻品肉滞留在了港口。得知情况后，上海市商务委、市交通委、上海海关和上港集团密切协调配合，想方设法缓解集装箱滞港拥堵状况，进口冻品的通关速度明显加快。

在统筹推进疫情防控与经济社会发展工作中，上海取得了明显成效：截至3月15日，制造业、外资外贸、商贸等接近全面复工，规上工业企业复工率达99.3%，中小企业复工率超80%。上海市有关负责人强调，在企业普遍遇到困难的时候，更要坚持精准施策，坚持问题导向，坚持务求实效，坚持协作联动。奔着问题去，带着办法来，上海各级政府部门和广大干部下沉一线，着力为广大企业解难点、疏堵点、缓痛点，为全面复工复产提供了有力支撑。

上海启动跨省市协调机制，疏通产业链堵点。企业复工复产，工人和零配件是关键，而这却是上海不少企业特别是外向型企业的复工堵点。

上海采取市区联动的方式，对在沪跨国公司地区总部和部分潜在总部企业进行全覆盖走访，对5万家外资企业开展全方位联系服务。截至3月15日，对720家在沪跨国公司地区总部全部走访完毕，共收集问题553个，已解决512个。

机器人制造企业上海ABB工程有限公司提出，因为江苏、浙江两地的一级供应商复工复产尚未恢复正常，影响了零部件到货。为此，上海相关部门启用长三角联防联控协调机制，促进了相关供应商加速复工复产。目前，长三角三省一市相互帮助，推动了626家供应商企业提前复工，有效解决了上海一些企业的复工难题。

对众多中小企业来说，眼下最大的难点是资金不足。加大金融支持力度，成为上海为企业纾困的又一着力点。

上海钛米机器人科技有限公司主要生产医用消毒机器人，其产品在武汉、上海等地医院发挥了积极作用。由于仍处在初创阶段，研发投入高、销售规模较小，公司遇到了较大的资金压力。交通银行上海新区支行获悉后，主动上门对接，为企业提供了2000万元信用贷款，且给予最优惠利率。钛米公司负责人表示，“我们又能轻松生产、增加产量了。”

通过单列信贷计划、增加普惠性贷款投放、提高首贷成功率、扩大中小微企业信用贷款和中长期贷款占比等方式，上海各金融机构纷纷加大对企业特别是中小企业的信贷支持。截至3月3日，在沪银行累计发放疫情防控贷款357亿元，支持企业3049户，综合资金成本仅有3.74%。

既要复工复产，又要确保防疫安全，如何快速确认返岗员工、外来人员、消费者的安全状况？上海发挥“一网通办”网上政务服务优势，以大数据为支撑，开发了“随申码”，出入单位、小区和公共场所，只要点击出示即可，大大提高了精准防控的效率。截至目前，“随申码”累计使用次数超过1.58亿，累计用码人数超过1000万。

当好服务企业发展的“店小二”，这是上海各级干部近年来的共识和行动。在抗击疫情的关键时刻，“店小二”们的眼更明、手更快、腿更勤。3月以来，上海2009名各级领导干部走访企业8023家，其中市四套班子负责人走访企业419家。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 04 版）