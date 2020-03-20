世卫组织强调不应把新冠病毒同特定地域相联系

人民网布鲁塞尔3月19日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织18日表示，应避免将新冠病毒称为“中国病毒”。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在当天的例行记者会上说，世界卫生组织的立场非常明确，新冠病毒没有国界，它影响的对象也不分种族、肤色、贫富，应该避免将病毒同特定群体相联系。

瑞安说：“2009年的（甲型）H1N1流感大流行起源于北美，我们没有称它为‘北美流感’。涉及其他病毒时，我们采用同样的命名方法是非常重要的。”世卫组织呼吁所有人避免将病毒同某个地域联系起来，以避免产生“污名化”影响。瑞安表示，应对疫情，需要团结合作、尊重事实、共同抗击。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，各国相互支援，人们在抗击疫情中看到了很多善意，希望国际社会展现更多团结。

世卫组织再次赞赏中国对稳定全球医疗供应链所作出的贡献。瑞安说，当前国际市场仍然面临个人防护用品等基本医疗物资的短缺压力。联合国系统和各国政府对优先保障世卫组织及一线医护人员基本需要做了许多工作。中国为提高相关产品产量作出了巨大贡献，有力保障了全球医疗供应链。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 03 版）