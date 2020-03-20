湖北发出就业专列抵达浙江

人民网绍兴、恩施3月19日电 （记者顾春、程远州，人民网记者金雨蒙）“没想到能这么快回来务工！”来自湖北恩施土家族苗族自治州的向梦很激动。18日19时34分，载着547名湖北恩施籍务工人员的D658次就业专列顺利抵达浙江绍兴。据悉，这是今年全国首趟从湖北发出的就业专列。

绍兴市人力社保局长黄奇凡介绍，经过分析对比绍兴7.6万个湖北籍在绍流动人口数据和3.5万条非疫情防控重点地区湖北籍在绍务工人员参保数据后，根据湖北疫情情况，绍兴制定“接返湖北籍员工地图”，划出潜江、恩施、咸宁等中低风险地区作为接返务工人员重点地市，恩施被确定为第一批。

湖北恩施州公共就业和人才服务局局长陶文胜介绍，下一步将加大力度与浙江、广东、福建等恩施州务工比较集中的省份联系，在防疫安全的基础上增加专列专车的点对点一站式输送频次，畅通外出务工渠道。

为确保防控安全，返程人员全程按车厢集结，查验健康证明、测体温、有序上车等程序，并配备好防疫物资和应急处理物资，确保防疫安全、人员可溯。

专列到站后，务工人员统一送至集中隔离点，接受14天医学观察。隔离期间的费用由绍兴市政府承担。据悉，此前绍兴已组织湖北潜江、荆州江陵—绍兴8辆“就业大巴”接返159名务工人员。加上恩施—绍兴专列，共接回706名湖北籍员工。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 12 版）