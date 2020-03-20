贵州、青海出台措施支持文旅行业发展

人民网贵阳3月19日电 （记者程焕）近日，贵州出台10条措施，支持文化旅游业恢复并高质量发展。

贵州提出，从省级文化和旅游发展专项资金中调剂安排5500万元预算资金，重点支持疫情期间影响严重的旅行社、旅游运输车队等文旅企业加快恢复发展。结转安排2000万元在全省范围内实施文旅惠民政策，对推出惠民措施的精品旅游演艺单位以及各地组织的大型文旅活动给予一定补贴。

通知明确，将文化旅游企业纳入疫情防控重点保障企业信贷政策支持范围，对符合条件的规模以上文化旅游企业，1月25日后疫情防控期内新生效的贷款，按人民银行再贷款利率的50%给予贴息，贴息期限不超过1年，贴息资金从2020年省级普惠金融发展专项资金预算中安排。

本报西宁3月19日电 （记者贾丰丰）近日，为支持文旅行业复工复产，青海省文旅厅创新推广方式，通过与专业技术公司合作，对茶卡盐湖景区开设直播，全方位介绍景区历史、景观和旅游产品等文旅资源，上线1小时就吸引超过10万人观看互动。

据了解，为帮助文旅企业渡过难关，青海提前启动年度文化旅游企业奖补工作，设立文旅行业重振专项资金；同时，指导文旅企业全面享受税收减免、社保金缓缴、失业金返还、房租减免等优惠政策，并在资金支持、项目扶持、线上人才培训、产品研发创新、发挥数字文旅优势等方面制定针对性措施，引导各地争创文化和旅游消费试点城市，支持企业稳定发展。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 11 版）