加大疫情防控期间金融支持力度

新冠肺炎疫情发生后，以习近平同志为核心的党中央把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。同时，疫情也不可避免会对居民消费、企业生产等经济活动产生一定影响。一是疫情导致居民消费需求减少，很多企业出现投资需求下降、销售回款压力加大、现金流减少等问题，一些企业面临资金链断裂风险。二是容易触发资本市场恐慌情绪，导致资产价格非理性下跌。应对疫情对我国经济活动和金融系统带来的冲击，既要迅速、高效地对疫情冲击作出反应，进一步加强金融对实体经济的有效支持，帮助企业渡过难关，保持经济社会健康发展和金融市场平稳有序运行；又要着眼长远，构建可靠、高效的应对重大突发事件金融应急机制。

从加强疫情防控期间金融对实体经济的有效支持看，可以采取以下几方面举措。一是保证金融服务及时有效。根据疫情防控需要，合理安排各类金融机构营业网点工作时间，加大各类线上金融服务力度，开设专门绿色通道，保证金融交易畅通。加强流通中的现金管理，着力满足居民和企业短期现金需求，保证现金供应充足、支付畅通。灵活调整个别业务规则，如适当放宽上市公司年报披露时限等。二是防范流动性紧缩风险，加大对实体经济的支持力度。针对疫情防控期间流动性收紧倾向，及时通过公开市场操作、常备借贷便利、再贷款等工具向市场投放流动性，保持市场利率稳定。针对企业复工复产面临的债务偿还、资金周转和扩大融资等迫切问题，创新完善金融支持方式，为疫情防控重点地区单列信贷规模，为受疫情影响较大的行业、民营和小微企业提供专项信贷额度。调整完善企业还款付息安排，加大贷款展期、续贷力度，适当减免小微企业贷款利息，防止企业资金链断裂。三是主动加强预期引导。加强与金融市场从业人员和专家学者的沟通，充分汇聚信息、交流信息，稳定市场预期。及时做好情景推演，提前布局应对政策，及时准确地向市场传递政策意图，进行前瞻性引导，舒缓市场恐慌情绪。四是适度加大宏观政策逆周期调节力度。稳健的货币政策应更加注重灵活适度，把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置，加强与财政政策协调配合，对冲疫情导致的总需求萎缩。

从长远看，应构建可靠、高效的金融应急机制，进一步提高我国金融体系应对重大突发事件的能力。习近平总书记指出，“要放眼长远，总结经验、吸取教训，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项”。对金融系统来说，应深入总结研究疫情应对过程中遇到的新情况新问题以及采取的有效应对举措，将应对经验体系化、理论化，为构建可靠、高效的金融应急机制，进一步提高我国金融体系应对重大突发事件的能力提供理论指导。系统梳理、排查金融体系在应对重大突发事件时存在的短板、漏洞，逐一补齐、补好。还可根据我国实际，借鉴发达国家成熟经验，制定出台与金融应急管理相关的专门法律法规，夯实我国金融领域应急管理的法制基础。

（作者单位：武汉大学经济与管理学院、中国社会科学院财经战略研究院）

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 09 版）