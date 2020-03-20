为疫情防控和经济社会发展汇聚科技力量

新冠肺炎疫情发生以来，科技界坚决贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，积极行动、全力奋战，努力为打赢疫情防控阻击战提供科技支撑。科协组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，以支撑科学防疫的实际成效检验科协组织的政治性、先进性、群众性，在应战应考中提升科协系统组织力，团结引领广大科技工作者为打赢疫情防控阻击战、推动经济社会发展贡献力量。

广泛汇聚人才资源

发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。这深刻阐明了科学技术对战胜疫病的重要作用。马克思指出，科学是“历史的有力杠杆”，是“最高意义的革命力量”。纵观人类发展史，科技发展极大解放了社会生产力，提高了人类健康水平和生活质量，推动人类文明不断发展进步。科技发展的根本在人才。广大科技工作者作为先进生产力的开拓者，是创新活动中最活跃、最积极的因素。科协要强化政治引领，广泛汇聚人才资源，把党和国家确立的目标转化为科技界的自觉行动，把科协的组织优势转化为服务经济社会发展的优势，把科技人才集聚的势能转化为实现“两个一百年”奋斗目标的磅礴动能。

广泛汇聚人才资源，必须深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于科技创新和群团改革的一系列新理念新思想新战略。习近平总书记强调，“切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性”“推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设”，这为科协发展指明了方向。科协要坚定大目标、提升组织力、强化组织赋能，打造大平台、构建大枢纽、促进大开放、凝聚大团队，把强“三性”寓于建“三型”“四服务”之中，发挥人才资源优势，激活创新第一动力，服务发展第一要务。首先，担当起引导科技工作者听党话、跟党走的政治任务，引导科技工作者紧密团结在党的周围。其次，激发科技工作者报国为民的荣誉感，弘扬科学家精神和志愿服务精神，搭建科技工作者创新创业创造的服务平台，彰显先进性。再次，践行党的群众路线，努力实现科学公共利益最大化，健全联系广泛、服务群众的组织体系。

认真贯彻落实习近平总书记对科技创新和群团改革提出的一系列新理念新思想新战略，团结动员广大科技工作者创新建功，是科协组织的政治使命。在疫情防控中，中国科协组织191个全国学会发出《战“疫”有我，为决胜攻坚提供科技志愿服务》倡议，动员广大科技工作者以科技志愿服务践行为民初心、担当攻坚使命。疫情防控进入最吃劲的关键阶段，中国科协及时发出《团结信任、创新争先，坚决打赢疫情防控人民战争》倡议，引导广大科技工作者坚定信心听党话、跟党走，以坚忍不拔的顽强意志和决战有我的担当精神，为支撑科学防治、打赢疫情防控阻击战再接再厉。为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神，中国科协发出《让科学家精神光耀时代，让科技创造新的价值》倡议，动员科技工作者坚守“心有大我、至诚报国”的光荣传统，坚定信心、实事求是、尽出所学、各展所长，汇聚成共克时艰、共谋发展的科技志愿服务大军，让知识服务社会，让科技创造价值。

充分发挥组织优势

打赢疫情防控阻击战，要坚持向科学要答案、要方法；推动经济社会发展，也要有坚强的科技支撑。汇聚科技界智慧力量服务疫情防控和经济社会发展，要求科协组织充分发挥自身的组织优势。

以有效动员彰显科协组织力。科协坚决贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，全面动员、全面部署，组织全国学会和地方科协“两翼”联动推进，形成全系统、全方位、立体化疫情防控格局。遵循习近平总书记关于科学普及与科技创新同等重要的重要指示精神，从应急科普切入，坚持需求牵引、问题导向，推动科技志愿服务进入疫情防控主战场，迅速启动全国科普应急响应与联动机制，不断强化对口联系指导，推动形成以“两防”（防疫情、防恐慌）、“三导”（防疫辅导、心理疏导、科学引导）、“一实”（做一批实事）为重点的工作机制，以科学有效的抗击疫情动员彰显科协组织力。

以聚合平台增强科学传播力。中国科协依托全民科学素质行动计划纲要实施工作机制，主动与国家卫生健康委、科技部等相关部委协作，合力抗击疫情。发挥融媒体传播优势，整合“科普中国”“科学辟谣”“数字科技馆”以及各类地方媒体平台资源，迅速形成传播合力，普及科学防疫与心理健康知识，讲述一线防疫抗疫生动故事，宣传“最美逆行者”“最美科技工作者”，累计总浏览量超过58亿。“科学辟谣”平台有效发挥让真相出台、让谣言出清的作用，传播量超过3亿。

以系统联动增强组织凝聚力。各级科协组织广泛动员科技工作者积极参与疫情防控科研攻关、决策咨询和科技志愿服务，为科学防控疫情提供有力支撑。中国科协组织形成了50余期《科技界情况》和《科技工作者建议》，在科学防疫、提振经济、完善治理等方面建言献策。全国学会发挥专业优势，创作高质量科普产品，组织义诊和心理咨询，搭建供需对接平台，为企业发展和区域经济振兴提供解决方案，助力有序复工复产。各地科协在推动应急科普、心理咨询服务的同时，组织干部下沉社区，筑牢基层防线，推动服务资源下沉，基层“三长”（医院院长、小学校长、农技站站长）、科技志愿者和科普信息员队伍勇挑重担，工作直达街道乡镇、社区村居等基层一线。

以开放交流增强国际影响力。全球公共卫生危机需要国际社会共同应对。中国科协充分发挥国际民间科技交流渠道优势，凝聚信任、合作、发展共识，彰显人类命运共同体理念。组织动员全国学会和专家，主动联系对口国际科技组织，先后致函国际科学理事会和发展中国家科学院等国际科技组织、美国科学促进会和英国皇家学会等国别科技组织、海外华人科技社团、港澳台机构及知名科学家等，筹划交流合作事宜。积极联系相关国际科技组织和国别科技组织提供防疫科普资源，以多种方式快捷有效回应国际组织及有关方面来函关切，介绍中国疫情防控情况，得到世界工程组织联合会、亚太工程组织联合会等国际科技组织赞赏和积极响应。通过一系列国际民间科技交流，凝聚共识、巩固友谊、促进合作，讲好中国故事，传播好中国声音，充分展现中国智慧、中国精神和中国负责任大国担当，努力为疫情防控营造良好国际环境。

更好凝聚科技力量

习近平总书记强调，人民的需要和呼唤，是科技进步和创新的时代声音。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结动员广大科技工作者增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力弘扬科学家精神，在疫情防控和决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚中创新建功。

为打赢疫情防控阻击战提供科技支撑。统筹全国学会和地方科协“两翼”组织优势，持续做好应急科普和心理咨询等服务保障。凝聚科技界智慧，积极建言完善疫情影响应对的公共政策。加强前瞻谋划、系统部署，按照统筹推进疫情防控和经济社会发展的要求，为高质量发展贡献智慧和力量。

打造公共服务品牌。持续提升智库、学术、科普等公共服务品牌的影响力，搭建并拓展科技工作者创新创业创造的服务平台。不断完善开放协同、跨界集智机制，为现代化治理提供咨询服务。组织实施促进科技经济深度融合三年行动计划，支撑高质量发展。深化学会治理改革，培育一流科技期刊，完善学术评价体系。启动编制面向2035年的全民科学素质行动规划纲要，推动应急科普机制纳入国家应急管理体系，打造“中国辟谣平台”，强化中国特色现代科技馆体系资源整合。

进一步面向基层、服务群众。健全党建带群建机制，发挥枢纽型组织优势，完善联系广泛、服务群众的科协工作体系。以科技志愿服务机制赋能基层，进一步激发“面向基层、服务群众”的组织活力，让科技在服务全面建成小康社会中创造新的价值。推动基层科协组织“三长”制试点工作嵌入式发展，助力基层党群服务中心、新时代文明实践中心建设。突出志智双扶，推动定点扶贫提质增效，全力做好科技助力精准脱贫工作。

深入推动合作发展。强化大联合大协作，促进科技经济结合、产学融合、跨界协同。增进跨越国界的相互理解、信任和支持，深化国际科技合作。讲好中国故事，传递守望相助、患难见真情的国际友谊，推动开放交流和文明互鉴，为构建人类命运共同体注入正能量。

（作者为中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记）

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 09 版）