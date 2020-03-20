防疫不松劲，复工逐春光。大江南北，一幅幅复工复产的画卷正徐徐铺开——

重大项目开足马力！在珠江口，随着6000多名工人陆续到岗，世界级跨海基建项目深中通道全线复工；在大西南，一批批坝段浇筑到顶，全球在建第二大水电工程乌东德水电站进展顺利。

在上海，刚创下投产速度世界纪录的特斯拉工厂，正向年产50万辆汽车的目标迈进；在浙江义乌，“世界小商品之都”重新开张仅半月，快递量就恢复到去年平均水平。

行走神州大地，生产气息扑面而来，复工复产有序推进——截至3月13日，全国除湖北外，规模以上工业企业平均开工率超过95%，企业人员平均复岗率约为80%。

“要抓紧推进经济社会发展各项工作，精准有序扎实推动复工复产，实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，把疫情造成的损失降到最低限度。”习近平总书记高瞻远瞩、统揽全局、指挥若定，为复工复产指明了前进方向、注入了强大信心。

合力帮

政策暖心、措施给力，为复工复产保驾护航

恢复生产，可能增加疫情防控的难度；而生产如果长时间停摆，又会波及经济社会的动态循环系统。疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和复工复产，考验着我们的智慧与勇气。

习近平总书记强调：“在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产，恢复生产生活秩序，关系到为疫情防控提供有力物质保障，关系到民生保障和社会稳定，关系到实现全年经济社会发展目标任务，关系到全面建成小康社会和完成‘十三五’规划，关系到我国对外开放和世界经济稳定。”

复工复产是自身所需。“虽然复工复产带来人员流动和聚集，存在一定潜在风险，但如果生产陷入停顿，短期会影响疫情防控物资供应，长期将造成生活物资短缺，还会给经济增长带来不小压力。”国务院发展研究中心产业经济部研究室主任魏际刚说。

复工复产也是担当所在。“我国制造业增加值连续多年稳居世界第一，‘世界工厂’如果长期放慢脚步，会给全球供应链、产业链正常运转造成很大影响，也会给世界经济带来许多不确定性。在做好疫情防控的同时推动复工复产，体现了一个负责任大国的担当。”联想集团董事长兼CEO杨元庆说。

积极响应党中央号召，有序推动复工复产！连日来，各地区各部门出台一系列有力有效的政策措施，为复工复产保驾护航。

——送出减负“大礼包”，减轻成本压力。

“员工到岗率不理想，原材料供应短缺，生产成本涨了不少。”春节过后，江西鹰潭诚志生物工程公司副总经理李聪发一度眉头紧锁。“没想到，从中央到地方，一项项惠企政策接踵而至，让我们压力大减。”李聪发算了一笔账：超预期的社保减免政策，让企业每月能节省8万多元人工成本；112万元失业保险稳岗返还资金，使企业不再为资金周转发愁。“现在车间设备正全速运转，产能提高了1/3！”

人社部门阶段性减免社会保险费，预计为企业全年减负5100多亿元；财税部门提出阶段性降低小规模纳税人增值税征收率，完善创业担保贷款贴息和融资担保等政策，加大职业培训补贴支持力度；发改委推出阶段性降低企业用电、用气成本政策；工信部发挥国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室作用，出台帮助中小企业复工复产共渡难关的二十条措施，加快清理拖欠民营企业中小企业账款；住建部等部门明确受疫情影响企业可申请缓缴住房公积金……各部门的暖心政策纷纷出炉。

上海推出抗疫惠企“28条”，涵盖减免税收房租、稳岗补贴、创新支持等方面；深圳发布“支持企业共渡难关16项措施”，预计为企业直接减负超600亿元；北京采取停征部分行政事业性收费、延期纳税等16条举措，促进中小企业健康发展……各地的给力措施助企业轻装上阵。

——降下金融“及时雨”，缓解资金难题。

“2月15日向农商行提出贷款申请，不到三天，300万元贷款就到账，利率从过去的5.9%降低到4.15%，还能享受50%的财政贴息，算下来能省30万元利息！”广东利诚检测技术有限公司总经理陈新文说，中山市火炬开发区的“抗疫贷”真是一项雪中送炭的好政策。

为缓解企业复工复产中的资金难题，中国人民银行牵头设立3000亿元专项再贷款，支持金融机构向部分重点企业提供优惠信贷支持；银保监会鼓励金融机构对中小微企业贷款给予临时性延期还本付息安排，不盲目抽贷、断贷、压贷……一条条措施让金融活水汩汩流淌、滋润实业。

——亮出服务“精细活”，帮助企业纾困。

“晚回一个月，少挣6000多！”受疫情防控影响，平时在宁波打工的古加贵过完年后一直待在四川雅安老家，急得老失眠。2月19日，政府部门的周到安排让古加贵的烦恼烟消云散：当天，雅安市政府组织的赴宁波返岗包车启程，两天两夜，工作人员全程陪同，发放盒饭、测量体温、喷消毒水，贴心细致。到了宁波，有关部门还给报销了500元车票。古加贵复工后，心里石头落了地：“政府这么帮忙，今年必须好好干！”

非常时期，需要非常之举。四川通过在线平台实行“不见面”网上审批、“政务专递”送达，方便企业办理审批业务；江苏建立日调度机制，每日跟踪重大项目最新进展，推动118个春节前在建的省重大项目全部复工；湖南从省、市、县机关单位选派2万多名干部，到2.5万多家企业担任防疫联络员，既指导监督疫情防控，又为企业解决各自难题……各地区各部门俯身生产一线，快速响应诉求，为一家家企业、一个个项目的复工复产提供优质服务。

统筹抓

疫情防控和复工复产两促进、两不误

如何建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序，有序推动复工复产，使人流、物流、资金流转动起来，畅通经济社会循环？

从宏观层面看，随着疫情形势趋缓，既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能不当放松防控、导致前功尽弃。出路就是——分区分级精准复工复产。“低风险地区要尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序。中风险地区要依据防控形势有序复工复产。高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作。随着疫情防控形势持续向好，符合条件的省份要适时下调响应级别并实行动态调整”，习近平总书记根据不同地区疫情风险和防控形势，明确提出了分区分级精准复工复产的“路线图”。

从微观层面看，非疫情防控重点地区的企业，既不能因为疫情防控而使生产“熄火”，也不能因为复工复产而带来疫情扩散风险，而应统筹抓好疫情防控和复工复产，将一条条严、细、实的防疫措施渗透至员工吃、住、行、车间管理等各环节。

3月10日11时30分，按照公司排好的就餐时间表，广汽丰田南沙厂区一工厂总装车间的张晋，走进第二食堂二楼就餐。食堂大厅里，一张平时可坐六个人的长桌，现在只由两人“专享”。张晋像参加考试的学生一样，坐在长桌一头，打开微信扫描餐桌上的二维码后，安静地吃起饭来。

“员工在窗口一刷餐卡，个人信息和就餐时间就被系统记录下来，扫描桌上的二维码，系统再次记录下人员、时间和位置信息，万一出现确诊病例，马上就能找到附近的密切接触者。”广汽丰田总务保卫科餐饮服务系系长黄仕琪说。

错峰就餐、“考试”式就餐、“扫码就餐”……广汽丰田在员工就餐上认真落实了防疫措施。而在体温筛查上，联想集团则拿出了“黑科技”。

3月11日9时23分，路上遭遇堵车的万明飞一路小跑奔向联想集团位于北京后厂村的东区E1办公大楼。与很多企业门口防疫人员手持测温枪检测体温，或者员工排队穿越拱形测温门不同，万明飞没有遭遇任何阻拦，大踏步走入楼内。原来，大门一侧的红外测温摄像头，正精准高效地进行着体温筛查。

“这套快速红外体温筛查系统，基于联想自主研发的人工智能引擎开发，一个画面可同时追踪10个人，测温精度小于0.3摄氏度，不仅确保了上班期间员工快速通行，还可识别发热个体身份并及时预警。”作为联想集团智能测温系统高级产品经理，万明飞自豪地介绍。

为了做好企业在复工复产中的防疫工作，许多地方、部门伸出了热情的双手。

租大巴、包高铁、包飞机……“出家门上车门，下车门进厂门”的“点对点、门到门”一站式服务纷纷亮相。目前，已有27个省份组织包车8万辆次，帮助170万名农民工顺利返岗。

保原料、调设备、畅物流……口罩、防护服和消毒用品紧缺，工信部先后向57家医疗物资重点骨干企业派出79名驻企特派员，协调解决原材料断货、物流不畅、资金设备短缺等实际困难。山东日照三奇医疗卫生用品公司口罩耳绳面临断供，驻企特派员迅速协调江苏省工信厅，当天，配套企业就实现了复工复产。

疫情防控和复工复产两手抓、两不误。3月18日，我国新增确诊病例34例，全部为境外输入。

加油干

把时间抢回来，把损失降到最低

2月8日6%、3月2日62%、3月9日95.18%……在找钢网胖猫物流总经理李帆的工作日志上，有一条加速攀升的数据红线——全国1306家钢铁物流承运商的复工率。“作为钢铁交易的大数据平台，我们最先感知复工的冷暖。最近复工率提升得特别快，全行业都在加速复工！”

不断攀升的红线出现在各行各业。广大企业正努力把耽搁的时间抢回来，把疫情造成的损失降到最低——

抓紧时间保工期，建筑业复工提速。在海拔3000多米的拉林铁路米林隧道，中铁十九局的170名工人正在“啃”最后的硬骨头，“力争4月初隧道贯通，为雪域天路明年开通提供有力保障”；北京冬奥会国家雪车雪橇中心赛道制冰完成；西藏湘河水利工程如期成功截流；引江济淮工程安徽段施工大军突破6000人……

恢复运输补损失，物流通道渐畅通。3月6日凌晨1时，装载着机械设备、电子产品、化工品等1186.5吨货物的X8059次中欧班列从沈阳东站顺利启程，预计3月20日抵达目的地莫斯科。2月份，全国铁路货物发送量同比增长4.5%，创下2013年以来历史同期最高纪录。公路方面，到3月2日，货运车辆开工率已恢复至七成。

克服困难提效率，制造业稳产扩产。位于武汉的全球最大低温多晶硅单体工厂TCL华星，7000多名员工坚持生产，没有发生一例感染；内蒙古上湾煤矿，世界唯一8.8米超大采高智能综采工作面，2月份创下产煤最高纪录；海尔在国内的52家工厂中，除武汉3家工厂外全部顺利复工，不仅有序生产全球用户订单，还利用其大规模订制平台帮助全国逾800家企业实现复工复产、稳产增产。

危中寻机找亮点，服务业转型升级。2月23日，中国国家博物馆开启网络直播，后母戊青铜方鼎、大盂鼎、四羊方尊、金缕玉衣等数十件文物精品一一与网友见面，“国博邀您云看展”的网上阅读量超6500万。3月1日，布达拉宫开始首次网上直播，开播仅一小时，观看的网友就达92万人次，相当于以往多半年的游客量。“云游博物馆”等新模式，为文旅产业提供全新增长点。

复工复产不是简单地重复过去，而是奋力迈向高质量发展。

复工复产正与转型升级相结合。疫情防控期间，双良节能公司利用智慧运维管理平台，对人员密集场所的中央空调通风系统进行清洗和消毒，运维人员可远程操作。董事长缪文彬透露，企业今年计划投资数千万元进行数字化车间和产品升级，打造工业互联网生态系统。

复工复产正与扩大内需相结合。疫情使一些传统行业受到冲击，而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业展现出强劲韧性与巨大潜力。“我们正在这些新领域中寻找投资发展机会，更好地发挥国有资本投资引领作用。”国家开发投资集团有限公司董事长、党组书记白涛说。

复工复产正与扩大开放相结合。在上海，ABB集团投资10亿元的机器人新工厂正热火朝天地建设。“中国经济长期向好发展的趋势不会改变。我们将继续植根中国，与各界携手同心、共克时艰。”ABB集团高级副总裁、ABB中国总裁张志强表示。

春来又是好光景。当下中国，疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。只要我们统筹做好疫情防控和复工复产，和时间赛跑，向目标冲刺，就一定能取得夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标任务双胜利！

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 07 版）