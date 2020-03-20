“你好，我今天煲饭时家里断电了，能不能过来检查一下？”接到一位独居老人的求助电话，广州市越秀区志愿者黄炜健和一名专业志愿者做好防护，直奔老人家中查看情况。经过排查，发现是电饭煲出现故障引发漏电，他们熟练地帮助老人更换了漏电保护开关，将外露的电线入槽，更换了老化的插座，并叮嘱相关注意事项。帮老人解了难题，老人连连道谢。

黄炜健是一位“95后”青年志愿者，虽然年纪不大，但已有多年志愿服务经验。疫情防控期间，他第一时间投入战斗，从除夕开始，和伙伴们每天坚持10个小时，在火车站广场进出口、地铁出入口为旅客派发防疫宣传单，配合广场民警指引发热旅客及时就医、做好隔离等志愿服务。

社区卡口站岗、物资运输、防疫宣传……除了这些，黄炜健还发挥电工专业特长，开展居民家庭电线电路维修志愿服务。“那么多医护人员奋战在一线，我们在社区也应该做点力所能及的事。”

疫情发生以来，很多人勇敢“逆行”，其中不乏广州青年志愿者的身影。22岁的苏铭华是越秀区六榕街司马坊社区居民，在得知社区卡口急需人手支援时，主动提出参加每晚8时至10时的测温站岗。“从2月19日起，他已连续坚持了14个晚上。这孩子非常积极，上岗准时、工作认真。”社区党总支书记邬晓峰说。

“又来帮忙啦？”“最近降温了，多穿点！”卡口值守、登记及测量体温，社区人员密集、流动性大，苏铭华总是忙前忙后。走过路过的居民对这个年轻人已经很熟悉了，时不时会为苏铭华竖起大拇指。

“虽然我无法像医护人员那样战斗在最前线，但我觉得，年轻人要有责任感，为社区防控出一把力。”苏铭华说。

疫情防控期间，越秀区组建“青年战疫突击队”，组织青年志愿者深入车站、社区出入口等重点岗位开展志愿服务，协助复工复产企业做好疫情防控工作，为防控一线贡献力量。目前，全区累计发动青年志愿者超过5000人次，服务时长超过2万小时，用青春与担当筑起最温暖的志愿防线。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 06 版）