“请各位村民继续报告体温检测情况。”“张才喜一家体温正常。”“张浩洲一家体温正常。”……在湖北省武汉市新洲区潘塘街陈玉村，全国人大代表、村党支部书记张文喜（上图前左，资料照片）每天都在微信群里督促村民报告当天的体温。新冠肺炎疫情发生以来，张文喜所在的陈玉村无一例感染或疑似病例，这是怎么做到的？

建立村级微信群，便是张文喜村级管理的第一步。陈玉村距离武汉新洲城区27公里，全村共有村民1326人，今年从武汉城区返乡人员447人。为了摸排清楚每一名村民的健康状况，张文喜要求每户村民至少有一人加入微信群。针对最初从武汉城区返乡的447名村民，他派村干部和志愿者每天上门测量体温。“大家健健康康，我心里才踏实。”张文喜说。

做好疫情防控宣传是张文喜的第二步工作。自1月22日起，张文喜先是在每个自然村招募一名志愿者负责本村信息的发布，又让5名村干部按照宣传、后勤等分工各负其责，与志愿者分别包保1到2个自然村，利用村级喇叭不间断循环播放防疫口号：“不拜年、不出门、戴口罩、不聚会。”张文喜说，“宣传工作深入人心，老百姓就会自觉配合村里的疫情防控工作。”

村民安置好了，下一步便是管好村口的路。“在村口，我们安排了人员，对于必须要进出村子的人，严格做好体温检测和登记。”同时，张文喜组织成立了一支24人的群众服务工作队，每天去街道帮村民购买基本生活用品和药品。如今形势逐渐好转了，谈及抗击疫情的最大感受，张文喜说：“村民的理解，是取得实效的关键，我真的很感谢他们。”

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 06 版）