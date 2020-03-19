人民网健康科普业务“再下一城” 中标中国科协信息化建设项目

人民网北京3月19日电 （记者 董菁）3月16日，中国科学技术协会科学普及部（以下简称“中国科协科普部”）发布公告，人民网股份有限公司成功中标“中国科协科普部科普信息化建设工程项目第4包：乐享健康”。

“科普中国——乐享健康”项目自2017年开始由人民网中标运营，人民网专设“乐享健康”频道（http://lxjk.people.cn），向民众普及身体健康、心理健康、医学百科、健康食堂、中医中药、科学健身、急救等领域知识。截至2020年2月底，共发布健康科普文章逾4000篇、视频逾7000分钟，传播量近10亿人次。

党中央和国务院高度重视人民健康。2019年，国务院相继发布《健康中国行动（2019-2030年）》《关于实施健康中国行动的意见》，对提升全民健康水平提出了新的要求。未来，中国科协希望充分利用新技术，打造权威健康科普平台，为民众提供全方位全周期健康科普信息服务。

一直以来，人民网持续深耕健康领域，相继推出了“人民健康网”、人民健康APP、人民好医生APP，赢得了全社会的广泛关注。2020年新冠肺炎疫情期间，人民网科普中国“乐享健康”频道、“人民健康网”、人民健康APP、人民好医生APP多方合力，在疫情报道中异军突起，搭建起了相关部门、医护人员、民众、企业等沟通和资源对接的桥梁，受到了广泛好评。

2020年，人民网将充分利用5G、人工智能、云计算、物联网、VR等新技术，打通各平台资源，为民众提供细分人群量身定制的“防治养”相关知识，打造全方位全周期的健康科普服务平台。