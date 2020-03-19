京东方医院援鄂医疗队:疫情不退，我们不退

随着全国新冠肺疫情防控形势逐步好转，3月17日起，全国驰援湖北的医护人员将分批撤离武汉。疫情爆发后，京东方医院先后派出两支援鄂医疗队驰援武汉，据悉，目前医疗队员们仍在武汉进行紧张的医疗救治工作，“疫情不退，我们不退！”

首批来自合肥京东方医院的援鄂医疗队自2月9日驰援武汉以来，一直在武汉体育中心方舱医院进行轻症感染患者的救治工作，3月8日该方舱宣布患者“清零”，顺利休舱。经过短暂修整，3月14日，合肥京东方医院的8名医疗队员随安徽省第三批援鄂医疗队再度投入疫情救治工作，转战武汉协和医院西院，接管重症患者的救治。同包括中国医科大学、湘雅医院、钟南山院士团队在内的15家兄弟省份医疗队并肩作战。

由成都京东方医院医护人员组成的第二支援鄂医护团队（四川第七、八批援鄂医疗队）在2月13日奔赴武汉后，即投入到武汉协和医院急危重病区的救治和汉阳方舱医院感染控制工作。3月9日，汉阳方舱医院先期完成1028名轻症新冠肺炎患者收治任务后休舱；3月15日，武汉协和医院急危重病区的救治任务也顺利完成并对病区清洁消毒。至此，成都京东方医院4名援鄂队员圆满完成两个院区感控任务，原地休整待命。

一个多月的艰苦战“疫”，涌现了许多医护人员感人的事迹。

合肥京东方医院主神经内科主管护师周国红因为一段视频还成为了“网红”。 “合肥第四十五中的陈彦然同学，你作业写好了吗？”周国红的女儿陈彦然今年12岁，上初中一年级。在得知母亲要离开自己远赴武汉支援时，女儿曾因为害怕哭了起来，“她躲在被窝里不愿意见我，把头蒙到被子里，也不睡觉。”临别时，周国红很想抱抱亲亲自己的女儿，但是女儿还是不愿意见自己。周国红想到女儿的梦想是去武汉大学读书，她就对女儿说：“你要读武汉大学对不对？你一直都喜欢武汉大学。武汉现在都生病了，如果我不去治疗他，将来你就没有学校可以去读了。”

经过父母一番开导，孩子终于理解了妈妈的选择，她流着泪说：“妈妈加油，妈妈一定要保护好自己。”除了抗击疫情，周国红最担心的就是孩子的学业和生活。偶然间，患者录下了这段视频，没有想到自己向孩子的“隔空”喊话引来这么多人关注。

更令周国红没想到的是，这番硬核母亲的希冀还等来了武汉大学校长的回信，2月26日，武汉大学校长窦贤康通过信件“隔空”喊话陈彦然同学，鼓励她刻苦学习，未来能够如愿“常驻”珞珈山。

无独有偶，成都京东方医院护士长陈荟宇和女儿的家书也让人感受到浓浓的深情。在武汉，每天十几个小时的高强度工作让陈荟宇筋疲力尽，每当完成一天的工作瘫倒在床时她就会想起远在成都的女儿。于是在抵汉的第十六天，她给女儿写了一封信。在信中陈荟宇不仅写满了对女儿的思念同时也表达了战胜疫情的决心，“用责任扛起民族脊梁，用心灵点燃生命之灯，用坚强编织美丽彩虹，众志成城、万众一心，无穷的力量都在逆行中，胜利必定属于我们！属于英雄的中华民族！”

很快陈荟宇也收到了女儿的回信， “妈妈，我一定不会让您失望的，我为有您这样的英雄妈妈感到无比骄傲。”

面对疫情，他们舍小家，为大家，将亲情暂埋心底，毅然投入救治工作，为抗击疫情做出了巨大的贡献和牺牲。