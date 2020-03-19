【你有多美】人才自古要养成 放使干霄战风雨——打造未来人民卫生健康事业的中坚力量

2020年春节前夕，一场始料未及的新型冠状病毒肺炎疫情肆虐我国大地。病毒来势之猛、疫情传播之烈、范围扩散之广、全社会所面临的挑战之大，堪称我国建国以来前所未有。在这场没有硝烟的战争中，广大医务人员义无反顾、无私奉献、英勇奋战，并最终取得胜利。

在这些无名英雄中，有一个群体——住院医师规范化培训学员——以“90后”为代表的广大住院医师们，他们展现了新时代青年医生的精神风貌。据中国医师培训学院不完全调查，截止2月中旬，近20万住院医师正常开展临床实践训练。他们当中有5万余名直接或间接地参加了疫情防控。其中，湖北省有近千名住院医师坚守在防控一线，湖北省外有200多名住院医师参加医疗队驰援一线。

住院医师：疫情风雨中淬炼成长的青年医师

住院医师是准专业人才。他（她）们大多是90后，在面对这场与时间赛跑、与病魔较量的抗疫实战课时，他们近距离地感受老师们、前辈们的崇高医德，用稚嫩的肩膀扛起生命的重负。

“哪有什么白衣天使，不过是一群孩子换了一身衣服，学着前辈的样子，治病救人，和死神抢人罢了”。湖北荆州市第一人民医院儿科住院医师吕小龙从老家骑行70公里、耗费8个小时返回培训基地，与老师们一起抗疫。武汉大学人民医院110名住院医师坚守岗位，还有因疫区封锁、交通停运而滞留家乡的120余名住院医师积极申请返回岗位，数十名住院医师主动申请参加一线防控工作。

急诊、危重症、传染病等是平常培训的课程，但是疫情突发且形势严峻，让住院医师的防控工作有了更多风险，也承担了更大的责任。正如肇庆市第一人民医院急诊科住培负责人杨保生主任所说，新冠肺炎防控工作不仅考验住院医师们的专业理论和技能，考验了他们的团队合作，更考验了住院医师作为一名医生的使命感和责任感。奋战在武汉的北京大学人民医院重症医学科住院医师王光杰在日志中这样写道：“前线疫情每天都在发生变化，患者或转好或转危，作为支援前线的医生，每天都可能承接新的任务，面临新的挑战，当然也会有新的收获、新的感动”。

安徽合肥市第二人民医院的住院医师们向驰援抗疫一线的老师们致敬：“老师们，请放心，后方有我们坚守，你们安心救治更严重的患者。”河南省第二届“十佳”订单定向全科医生赵兴说：“我自豪我有一个强大的祖国，现在是到了我们报效祖国的时候了。”

无论是岗位胜任力的提升，还是对医生这一职业的理解，在这场无声战斗中，这群年轻的学子们得到了洗礼和成长。在最艰难的时候，他们逆向而行，向阳而生，用实际行动践行了住院医师的责任和担当。

培训基地：撑起抗疫战场上坚实的无形盾牌

住院医师规范化培训是青年医师成长的必经之路，培训基地（医院）是防控工作的“第一战场”。国家卫生健康委和中国医师协会、省级卫生健康委指导培训基地认真贯彻落实习近平总书记决策部署以及国务院联防联控机制防控要求，化危为机，将疫情作为强化住院医师的传染病防控知识和技能应急培训的一次难得机会，将疫情防控知识和技能培训作为住院医师培训的重点内容。国家卫生健康委要求充分利用互联网手段开展全员培训,指导中国继续医学教育网、四川大学华西医院远程医学中心、复旦大学附属中山医院远程医学中心等6家教育机构，联合开发了“新冠肺炎”学习专栏，截至3月中旬累计在线培训740余万人，占全国医务人员的60%，覆盖全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团。

中国医师协会发出抗疫倡议书，组织编辑《新冠病毒感染防治培训课程》、紧急搭建全国毕业后医学教育网络课堂平台并快速展开线上培训。各省级卫生健康委细化疫情防护知识。培训基地在努力确保住院医师自身安全、应对疫情变化中积极行动，制定了较好的培训计划和防护方案。复旦大学附属华山医院对所有住院医师每天进行身体和心理健康状况监测。华西医院、浙江大学医学院附属第一医院等多家培训基地由分管教育的副院长亲自带队，深入住院医师当中，实时沟通，开展思想教育、专业知识培训，保障临床一线住院医师享有各种防护用品供应，缓解住院医师的紧张和焦虑情绪。

据中国医师协会2月中旬对856家培训基地的调查结果显示，为保障住院医师安全健康和轮转培训，94.5%的培训基地对住院医师加强传染病知识培训，87.7%的培训基地定时统计培训对象情况；97.8%的培训基地暂停线下聚集性教学活动，采用远程教育开展培训。98.5%的培训基地强化管理并加强沟通，近三分之一的培训基地为住院医师购买疫情险，近70%的培训基地按疫情防控要求重新规划了住院医师的餐饮和住宿安排。

为国家、社会培养未来人民卫生健康事业的中坚力量

师长们用行动传承着医者仁心的职业精神，培训基地用爱心卫护着青年学子们的身心健康，党和国家对这群人民卫生健康事业接班人的关注则更加令住院医师们感动。

2020年2月21日，习近平总书记给正在北京大学首钢医院实习的西藏大学医学院学生回信，勉励青年学子要以抗疫医务人员为榜样，“努力做党和人民信赖的好医生”。2010年3月15日，习近平总书记再次给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信，向他们、向奋斗在疫情防控各条战线上的广大青年致以诚挚的问候和充分的肯定，希望他们“努力在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领，继续在救死扶伤的岗位上拼搏奋战，带动广大青年不惧风雨、勇挑重担，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。”

总书记的谆谆教导和亲切关怀，是对广大青年医务工作者的极大鼓励和殷切期待，更为青年医师的成长之路——住院医师规范化培训工作指明了前进的方向：培养人民满意的好医生，打造未来人民卫生健康事业的中坚力量。

总书记的指示和问候、党和国家的高度重视、老师们的悉心培养，我们年轻的住院医师们用行动和信念回答了社会的殷切关注：在这场没有硝烟的疫情防控战争中，作为医生队伍中的一支新生力量，作为未来医生队伍的接班人，学着前辈的样子“最美逆行”，跟着老师一起战斗。“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。风雨中见证医者本色，让成长中的青年学子们淬炼成钢。