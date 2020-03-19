昨天下午，市委常委会会议暨北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第四十四次会议、首都严格进京管理联防联控协调机制第十二次会议召开，学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议上的重要讲话精神，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记蔡奇主持会议。

会议指出，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济形势，研究部署统筹抓好疫情防控和经济社会发展重点工作，并发表重要讲话。我们要认真学习领会、深入贯彻落实。要清醒看到国内外疫情形势的复杂性和严峻性，疫情反弹风险依然存在，特别是国际疫情快速蔓延带来的输入性风险明显增加。要抓紧抓实抓细各项防控工作，优化防控策略，落实防控举措，增强针对性和有效性，坚决守好口岸入境防线，全力防范境外疫情输入。要继续抓好医疗救治和社区防控。在抓好疫情防控的前提下，提高复工复产效率，统筹推进经济社会发展各项工作。

会议强调，北京处在防范境外疫情输入的最前沿，防控决不能有丝毫松懈。要充分发挥首都严格进京管理联防联控协调机制作用，落实防范境外疫情输入重点任务，完善数据共享、信息通报和入境人员核查机制，航空运输、口岸检疫、目的地送达、社区防控形成闭环。加强与各省区市的沟通对接，优化入境人员转运流程，齐心协力做好入境人员分流转送。严格对从第三地入境返京散客的管理。

会议强调，要严格执行境外进京人员集中医学观察14天的措施。各区集中观察点要进一步扩容，符合防疫要求。对尚在居家观察的入境人员要严格管理，加强监督，确保做到足不出户。对涉疫情违法人员要从快依法严肃处理。

会议强调，要积极有序推进企事业单位复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低限度。各区要落实好主体责任，守土有责、守土尽责，在抓好防疫和复工复产的同时，安全生产不能放松，防止发生安全事故。加强宣传引导，及时发布准确信息，积极回应社会关切。（记者 祁梦竹 范俊生）