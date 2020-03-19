武汉：“特价蔬菜包”扩容增投丰富市民“菜篮子” 

为进一步丰富市民“菜篮子”，武汉将重量10斤售价10元的“特价蔬菜包”可选品种由原来的“6选3”扩大到“13选3”，每日投放总量也力争达到20万份。此举旨在做好疫情防控期间居民生活物资保供稳价工作，更好保障居民基本生活需要。

记者17日从武汉市商务局获悉，自2月24日以来，武汉市推出“特价蔬菜包”惠民政策，将重量10斤的蔬菜包以10元售价进行销售，至3月15日，已累计投放“特价蔬菜包”240余万份。

为将这一惠民政策进一步落实落细，商务部门决定进一步优化“特价蔬菜包”品种结构。“特价蔬菜包”选择品种由原来的“6选3”扩大到“13选3”，即从白萝卜、胡萝卜、土豆、大白菜、卷心菜、莴苣等6种蔬菜中选择3种以上品种变为从土豆、白萝卜、胡萝卜、上海青、卷心菜、西芹、西红柿、黄瓜、冬瓜、生菜、油麦菜、大白菜、菠菜等13种蔬菜中选择3种以上品种。同时，定期对品种进行更新，保持重量10斤售价10元不变。

市区商务部门将组织商超企业增加本地蔬菜采购量，进一步加大“特价蔬菜包”投放总量，将投放任务分解落实到武商超市、中百仓储、中商超市、家乐福、沃尔玛、永旺、大润发、麦德龙、北京华联、悦活里、丽红、武汉农村电商等12家大型商超企业，明确各商超“特价蔬菜包”每天投放计划，力争全市每日投放总量达到20万份。

为进一步增强政策的公平性和普惠性，“特价蔬菜包”将优先保障孤寡老人、残疾人、特困户及新冠肺炎康复患者等特殊困难家庭。社区周边商超“特价蔬菜包”供应量不足的，由各区进行区内调剂；区内商超供应有缺口的，市商务局将协调跨区调剂。对“特价蔬菜包”有关投放情况，将及时通过媒体向社会公示。（记者王自宸）