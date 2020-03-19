做好新冠肺炎疫情期间监护缺失儿童救助保护

为深入贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，贯彻落实国务院联防联控机制印发的《因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作方案》精神，全面落实全国妇联、国务院妇儿工委办公室的有关工作部署，日前，北京市妇联、市妇儿工委办公室联合下发《关于配合做好因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作的通知》（以下简称通知），就进一步配合做好因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作作出部署。

通知要求，各级妇联、各级妇儿工委办公室要提高政治站位，明确职责定位，发挥工作优势，注重上下协同，整合优势资源，推动、督促相关成员单位及时有效地落实监护缺失儿童的救助保护工作，确保党和政府的关怀和温暖不折不扣地送到儿童身边。要主动与民政部门对接，协助配合民政部门对辖区内的儿童监护情况进行全面摸底，及时发现儿童监护缺失情况。要将监护缺失儿童作为各级关爱服务的重点对象，确保各项救助保障措施精准到位，竭尽所能为逆行一线工作者解除后顾之忧。

通知强调，要聚焦个性化需求，为有需要的监护缺失儿童提供“一对一”的生活照料、学习辅导、情感陪伴、情绪抚慰等服务，发动基层妇联执委、巾帼志愿者、社会工作者采取“临时妈妈”参与监护照料，并通过网络平台开展“特殊时期·特别家教”线上活动。对因疫情影响导致生活陷入困难的儿童及家庭，要协助其及时获得按规定给予的临时救助，帮助他们增强战胜疫情的信心，健康快乐地生活。（记者韩亚聪）