团结在一起，战斗在一起，胜利在一起

目前，新冠肺炎疫情已扩散到164个国家和地区，已有至少30个国家宣布进入紧急状态。世卫组织3月18日公布的数据显示，中国以外新冠肺炎确诊病例达到112878例。3月17日，中国国家主席习近平在北京人民大会堂同巴基斯坦总统阿尔维会谈时指出，当前，疫情正在全球多点暴发。各国应该同舟共济、携手抗疫。中方始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，及时发布疫情信息，分享防控、诊疗经验。中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献。

中国举全国之力，采取最全面、最严格的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争。经过艰苦努力，中国疫情防控形势发生积极变化，取得阶段性重要成果，同时经济社会发展加快恢复。

中国的防疫成果源于党的领导、制度优势和为了人民依靠人民的抗疫理念。习近平主席亲自指挥、亲自部署。党中央“集中力量办大事”，“全国一盘棋”，统筹调配医疗资源，密切协作提升救治能力：346支医疗队和国家紧急医学救援队，4.26万名优秀医护人员紧急驰援湖北抗疫最前线，极短时间内突击建成火神山、雷神山和16家方舱医院等应急医疗设施，生产出数十亿只口罩、数千万套防护服、数百万件病毒检测试剂。举国上下患难与共，海内海外和衷共济，14亿人民团结一致。特别是武汉和湖北人民识大体、顾大局，做出很大牺牲和奉献……中国人民的集体主义精神得到世界点赞。

充分发挥科技的力量，发扬科学精神。在抗疫过程中，中国始终将科技攻关与防控、救治紧密相结合，借助大数据和信息化手段指导完善限制人员流动、交通管理，协助开展流行病学调查。8天确定了病原体，与国际社会分享部分毒株全基因组序列。16天完成检测试剂全优化。紧急启动应急攻关项目，开展药物临床实验和疫苗开发。在预防、治疗、康复各阶段广泛应用中医药，让古老的中医药为抗击疫情再立新功。广大医务人员临危不惧，义无反顾冲在防控和救治第一线，全面展现了多年来学科建设、技术发展和应急组织管理水平，创造了生命奇迹，生动诠释了科学精神和“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

与国际社会团结互助，共同应对新冠肺炎的全球挑战，维护世界安全。在抗疫过程中，中国感受到了世界的温暖和善意。中国控制疫情的措施积极有力，为全球应对疫情赢得了宝贵时间。目前，中国已经成为了全球最安全的地方。中国在国内疫情防控形势好转之时积极伸出援手，完善中国方案，提供中国经验，为世界抗击疫情尽心尽力。习近平主席向世界传递坚定信心：我们将慎终如始，力争尽早全面彻底战胜疫情，为各国防控疫情提供信心。中国政府向世卫组织慷慨捐助2000万美元。中国正在尽己所能，与100多个国家、10多个国际和地区组织分享经验，向伊朗、伊拉克、意大利等国派出医疗专家组，中国政府已向巴基斯坦、老挝、泰国、伊朗、韩国、日本、柬埔寨、法国等国和非盟交付了医疗防护物资援助……

“我们团结在一起，战斗在一起，胜利在一起。”意大利专门印制了欢迎中国专家的卡片，上面用中意英三种语言写下的这句话，正是所有人的心声。

（作者为本报评论员）