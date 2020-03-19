临床疗效是评价中医优势的金标准

从1月25日起，中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦，就率领第一支国家中医医疗队奔赴武汉市金银潭医院，至今，黄璐琦和他的团队仍在武汉抗疫一线。目前黄璐琦和他的团队在为已出院的患者配恢复期的中药，并给予指导，形成了一套完整改善肺功能的方法和技术，患者症状明显减轻，改善率达到70%，患者回访效果满意。

黄璐琦说，关口前移，早期介入，全程干预，是中医药深度介入新冠肺炎诊疗的全过程。在这次武汉抗疫一线，中医药全面、全程参与防控救治，对改善患者症状、加快核酸阳转阴、促进患者早日康复出院，均有明显效果。

黄璐琦所带领的医疗队负责金银潭医院南一区病房医疗工作，这是疫情发生后第一个接管重病区的中医医疗队。“接管病区奠定了中医药防控新冠肺炎的基础。”黄璐琦认为，从中医角度看，新冠肺炎属于“疫”病范畴，治疗方法上应注重“正气存内，邪不可干，扶正气，辟邪毒”。他说，在新冠肺炎感染早期，中医药治疗对集中隔离、已有明显症状的患者，能够缩短病程，减少其重症发生率，真正把关口前移。

身为国家中医药管理局中医药防治新冠肺炎专家组组长，黄璐琦带领团队制定并多次优化中医诊疗方案。“根据临床患者症状特征，我们分析了此次疫情的发病病因、病机，并将患者分为医学观察期和临床治疗期两类。针对临床治疗期各期患者分别给予协定处方；对于观察期患者再进行分层，筛选中成药推荐患者使用，既体现了中医因人因地因时制宜的治病特点，有效指导了全国各地的诊疗，也避免了发热患者不分轻重盲目涌向医院诊治，导致发热门诊普通感冒、流感、新冠肺炎等多类型患者交叉感染状况。”黄璐琦介绍说，经过他们论证研究的中医药诊疗方案，也被纳入了不同版次的国家诊疗指南，用以指导全国中医药参与疫情救治工作。

除了带队亲征，黄璐琦还牵头承担了科技部疫情防治紧急项目“中医药防治新型冠状病毒（2019-nCoV）研究”，并多次组织临床设计、临床统计学、呼吸病学等领域专家，以临床为基础全面布局科研方案，筛选有效中药方剂，优化中医临床诊疗方案，提高临床疗效。

随着医院和患者对中医药的逐渐认可，黄璐琦团队接管的武汉市金银潭医院南一病区床位由32张增加到43张，收治的均为重症患者，患者开始陆续服用中药。在所收治新冠肺炎重症患者的病情好转率（危重、重症转归）达到83.61%。“这说明，中西医结合的方法在缓解患者发热、咳嗽、咽干、食欲减退、心慌等方面发挥了重要作用。”黄璐琦这样强调。

临床疗效才是评价中医药优势的金标准，中医不仅讲究“未病先防”，也注重“既病防复”，康复期患者的恢复也能体现中医药优势。中医对肺功能康复治疗早已有成熟方法，包括呼吸训练、调气、采气、养气、练气等，还有耐力、排痰、放松训练等。

来自国家中医药管理局的数据显示，截至3月初，在全国确诊病例中，中医药治疗病例达92.58%。其中，武汉方舱医院累计服用中药人数达99.9%。世卫组织近日发布消息，决定删除其官网上关于抗疫“常见问题”一栏中“不应使用传统草本药物来应对新冠肺炎疫情”的有关内容。此举被认为是中医药抗击新冠肺炎疫情的临床效果在世界范围内得到了认同。