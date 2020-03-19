打通复工复产“堵点” 瞧！都在拼

好消息！在湖北被“封”了一个多月的员工，现在可以跨省复工了！

3月15日凌晨，首批4辆“就业大巴车”搭乘72名在鄂员工，抵达浙江绍兴高速出口。这是全国首趟接送湖北员工复工上岗的“点对点”专车。

湖北员工可以外出务工，说明我国疫情防控成效显著，疫情高峰已经过去。

“在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。”3月18日，习近平总书记在主持中共中央政治局常务委员会会议时强调。

这，让我们的复工复产更有底气。17日，国家发展改革委例行新闻发布会上，相关负责人表示：企业复工复产率不断提升，订单完成情况不断好转。

“点对点、一站式”输送返岗

3月18日，中共中央政治局常务委员会会议强调，湖北省要同有关省份主动对接，做好“点对点、一站式”输送返岗、外地滞留在鄂人员返乡等工作，人员流入地要落实属地责任。

据介绍，首批“就业大巴车”由湖北潜江市政府根据绍兴市预报名的人员名单拟定出行方案，这72名务工人员分布潜江市15个乡镇，均在绍兴市10余家企业务工。

“因为疫情影响不能返岗，我们待在家里都特别着急。现在政府组织专车免费送我们过去，既方便又有安全防护措施，真的很贴心！”来自潜江周矶团结村的王磊激动地说。

据悉，2019年年底湖北在绍流动人口有7.6万人。绍兴市人力社保局于3月10日正式启动湖北“就业大巴车”预报名工作，目前已有272家企业1500余名持湖北健康码的绿码员工报名。

绍兴对来自湖北的返岗人员，严格实行“出家门、上车门、下车门、进隔离点门”的全程闭环式管理。这样的“绍兴速度”和“绍兴温度”，令人感佩。

不过，帮助务工人员复工返岗，是一场接力赛。潜江市作为“送”的一方，也花费了很多心血。为有序推进复工复产，潜江市人社局3月初就开展外出务工人员及在潜滞留人员需求调查统计，做到每日汇总、动态掌握。为做好本次返岗护送工作，所有务工人员的交通和食宿费用全部由潜江市政府负责，不仅如此，市政府还为每名务工人员购买了抗疫情特殊人身意外伤害保险。

央企复工带动上下游

这段时间，我国防疫物资产能产量大幅度提升，但是面对复工复产带来的巨量需求，供给依然存在不小缺口。这个难题怎么解决？

中石化不仅仅是“一桶油”，也是国内最大的医疗卫生原料供应商。在这场大考中，中石化的表现不俗：春节期间迅速复工，开足马力生产医护设备所需的聚丙烯原料；最近又开始生产抗疫急需的熔喷布和口罩。

2月6日下午，中国石化官方微博、易派客官方微信同时发声，寻求下游企业口罩生产合作信息——“我有熔喷布，谁有口罩机？”

这则小小的微博广告，短时间内就有超过1000万人次的点击量、2.5万次转发和10万+微信阅读量，合作伙伴在3小时内基本锁定。

口罩产能迅猛增长，必然导致熔喷布紧张。而且，熔喷机投资大，新增产能周期长，因此熔喷布就成为“瓶颈”。2月24日，中国石化党组决定：投资2亿元，快马加鞭建设10条熔喷布生产线。“哪个环节薄弱，我们就加强哪个环节。哪种资源不足，我们就生产哪种资源，一定要让老百姓买得到口罩，买得起口罩！”中国石化董事长、党组书记张玉卓说。

预计5月底全部投产后，中国石化将形成35吨/天的熔喷布产能。这是个什么概念？这意味着，中国石化将有望成为中国最大乃至世界最大的熔喷布生产商。

中石化的跨界经营，既有市场灵活性，更有大企业的责任与担当。

3月15日，国务院国资委发布紧急通知，要求中央企业要着力抓好复工复产，能开尽开、能产尽产、能达尽达，带动产业链上下游企业尽快恢复正常生产经营，稳定就业岗位。

《通知》强调，着力加快投资项目落地和重大工程建设……确保实现2020年度接收高校毕业生人数、农民工用工数、新吸纳就业人员总数均不低于2019年度……

据悉，“抗疫稳岗扩就业、国资央企在行动”大型网络招聘活动，3月中旬将全面启动。招聘活动以吸纳高校毕业生、农民工、贫困地区劳动力等三类人群就业为重点，全部实行免费服务，扎扎实实促进稳就业。

打通“堵点” 补上“断点”

3月18日，中共中央政治局常务委员会会议指出，要提高复工复产效率，围绕解决企业用工、资金、原材料供应等需求，有针对性地精准施策，打通“堵点”、补上“断点”。

日前，在国务院联防联控机制新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌说，目前，工业企业复工复产取得了积极成效，但是在企业复工复产过程当中仍然存在不少困难。

企业反映用工短缺依然存在，一些关键岗位员工受困于疫情严重地区难以返岗。还有，一些地方物流运输存在“堵点”，“最后一公里”的问题没有完全解决。

一年之计在于春。打通复工复产路上的“堵点”，必须要加快、加快再加快！各地各行业都开始为打通“堵点”采取措施。

“@外出务工人员，60万+工作岗位等你来！”前两天，人民日报“暖春行动——全国求职招工云对接平台”正式上线，为外出务工人员提供就业信息。这个平台汇聚众多知名企业，提供的工作岗位超过60万个。

把复工复产与扶贫攻坚结合起来——这是珠海的举措。

“终于坐上到珠海的返岗免费高铁了！”来自云南省怒江傈僳族自治州贡山县丙中洛村东风二组的小刘高兴地说。

怒江，是珠海市对口帮扶对象。从2月20日至3月12日，珠海与怒江携手合作，共组织怒江务工人员包车返岗119趟，接送怒江籍务工人员到珠海4306人，创下了怒江务工人员在珠海就业的新高。

受新冠肺炎疫情影响，珠海企业出现了用工难。“特殊时期怒江务工人员千里驰援，助力珠海企业复工复产，这也是对珠海的‘帮扶’。”不少珠海人这样认为。

复工复产，一头连着企业，一头连着消费者。为帮助市民选择“放心餐馆”，助力餐企恢复堂食营业，杭州日前正式上线“餐饮企业健康码”，综合餐饮企业的员工健康码、健康证、监管检查以及消费者评价举报等相关数据，动态生成餐饮企业“健康信息”。

“消费者通过扫描‘餐饮企业健康码’，就可以查看该商家的食品安全情况，以及复工人员的健康码状态等信息。”杭州市上城区市场监管局餐饮科科长陆永华介绍，系统还可以将顾客就餐时间、就餐地点留痕，为疫情排查和人员追溯提供便利。

有了大数据“健康码”这样的科技利器，自2月26日起，杭州市餐饮单位逐步开放堂食，外出就餐的消费者也逐渐增多。

守望相助，共克时艰。只要大家都来搭把手，千方百计打通“堵点”、补上“断点”，今年经济社会发展目标何愁不能实现？！