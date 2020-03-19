珠海坚守“疫”线保障供澳蔬菜不间断

3月17日清晨6时，珠海拱北口岸关闸开放通关，满载着新鲜水产、蔬果、活禽畜的大货车列队徐徐驶入验货区域，通过“鲜活产品绿色通道”检验，输入澳门市场。

新冠肺炎疫情暴发以来，这条珠澳两地的民生保障绿色“生命线”依旧畅通无阻。

创立于1961年的广东省珠海粮油食品进出口有限公司（以下简称食出公司）是广东省重点农业龙头企业，近60年来一直承担着对港澳生鲜农产品的供应。

“每天清晨4点多就起床，清点鸡只数量，过磅称重，查验品质并转送屠宰场。”食出公司家禽水产部经理罗强勇表示，公司生产的粤香牌肉鸡在澳门市场很受欢迎。

据了解，出口的冰鲜鸡当天宰杀后立即冷藏，第二日装车输往澳门。“按照出口标准，必须经过排酸、预冷处理，达到好的品质和好的口感。”罗强勇说。

疫情防控期间，为保障对澳供应，食出公司40多名员工自觉放弃休假，坚守在生产一线。

“每天下午开始工作，一般要到凌晨才能完成。很多运货大车半夜到达，我们一样要立即进行分拣包装，并赶在清晨6点前运抵拱北关闸验货出关。”员工小何说。

下午3时多，位于上冲蔬菜批发市场内的珠海供港澳蔬菜加工配送中心开始繁忙起来。员工到岗到位开始准备供澳的新鲜蔬菜。来自云南等地的菜心苗、土豆、芋头、芹菜等各种蔬菜卸车后，分门别类堆放在分包车间，经工人细心分拣包装后，重新装车出口。

“中心不仅是输出部门，更是蔬菜品质的把关部门。”珠海供港澳蔬菜加工配送中心副总经理陈明表示。

按照要求，每天叶菜类做到不低于70%覆盖率的检测占比，根茎、茄果、瓜豆、香辛等检测覆盖率占比不低于30%。

“春节期间我们的工人基本没有休息，全部坚守岗位，保障蔬菜供应。”珠海供港澳蔬菜加工配送中心员工阿萍说，每天下午开始工作，一般要到凌晨才能完成。

数据显示，自1月24日除夕以来，食出公司已累计供澳鲜活农产品数量包括冰鲜鸡约400吨、活大猪1200头、水果约50吨、数十个品种的新鲜蔬菜1845吨，确保澳门市场货源充足。

目前，每日供澳新鲜蔬菜从疫情最严重时的18车，逐步恢复到每日31车，约135吨。

“随着疫情好转，澳门各行各业也在加速推进复工复产，供澳鲜活农产品有望早日恢复到正常水平。”食出公司副总经理邓权说。

（新华社广州电）