【人物】病愈后重返“战场”的护士郭琴

【故事】38岁的郭琴是武汉大学中南医院急救中心的一名护士，也是抗击新冠肺炎疫情的一线工作人员。此前，因照料病患时不慎感染，她成了医院第一位被感染的医护人员。为了让医院能收治更多病人，在医院隔离三天后，郭琴申请回家隔离治疗。治愈次日，郭琴就回到岗位上。相信、坚定、责任，是郭琴对自己的要求，也是支撑更多医护人员打赢这场战役的信念。

【点评】

新冠肺炎疫情发生后，郭琴一直奋战在第一线。从参与救治病患，到自己不幸被感染，再到治愈后坚决重返救治一线，很多人问她“会不会害怕”。她的答案简单而坚定：任何时候都应该对生命保持一种敬畏之心。

因为敬畏，所以才会在有需要的时候勇于冲在前面。在抗击新冠肺炎疫情的战场上，医护人员日夜奋战的身影，既是对职业精神的生动诠释，也是对自身使命的完美注脚。千千万万医护人员，以自己的忙碌乃至牺牲，换来了他人的健康与安全。

救死扶伤，医护人员冲锋在前，感动我们的不仅有英勇奋战的牺牲，还有勇敢前行的坚定。“救死扶伤、不辞艰辛、执着追求”，是很多医护人员入行时的誓言。只有保持敬畏，才能更好履行誓言、救治更多患者。当前，做好疫情防控，一线医护人员仍然面临许多看不见的危险，需要多一份谨慎、多一份保障、多一份呵护，这是全社会应该给予他们的关怀与支持。全力以赴克服困难，就要优先保障前线物资，加快速度攻关研制有效药物，同心协力遏制疫情扩散，让医护人员无后顾之忧、让疫情防控的向好态势不断拓展。

郭琴护士说：“在被需要的时候，才是幸福感最强的时候。”面对病魔，我们需要医护人员的救助，这份“幸福感”属于他们，也属于每一个普通人，因为医生与患者是守护健康的共同体。一份救死扶伤的崇高职业，不能仅在被需要时才看见其光芒。平日里多一些理解，关键时多伸手支援，才是对他们最好的致敬与感恩。“白衣天使”被需要时最幸福，人民群众有他们最安心，同心同向，方能稳战稳赢。

【网言网语】

感谢一线的医生护士，感谢那些默默守护我们的人。

——@胖梨

为勇敢在前线奋战的医务人员衷心点赞，有你们才有希望。

——@Winnie

同为医务人员，我很心疼你，处处小心，一定要好好的。

——@王春华

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 05 版）