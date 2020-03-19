增强使命担当 投身脱贫攻坚

提高政治站位，主动担当作为，立足全局增强使命感，把握职能增强责任感，聚焦任务增强紧迫感，以决战决胜的姿态，冲在前、做实事、见成效

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。供销合作社是党和政府做好“三农”工作的重要载体，脱贫攻坚的主战场就是供销合作社的主阵地，投身脱贫攻坚，义不容辞、责无旁贷。全国供销合作社系统必须提高政治站位，主动担当作为，立足全局增强使命感，把握职能增强责任感，聚焦任务增强紧迫感，以决战决胜的姿态，冲在前、做实事、见成效，为夺取脱贫攻坚战的全面胜利作贡献。

投身脱贫攻坚，需要抓纲举目。供销总社要组织动员全系统以脱贫攻坚为统领，坚持将党中央赋予供销合作社的职责任务与脱贫攻坚有机结合起来，将自身综合改革重点工作与脱贫攻坚有机结合起来，一体谋划、一体部署、一体推进，在助力脱贫攻坚中促改革、强服务。

投身脱贫攻坚，需要聚焦重点。当前，脱贫攻坚的重点是“三区三州”等深度贫困地区和52个未摘帽贫困县。供销总社要指导督促未摘帽贫困县所在地的省级供销合作社充分发挥作用，认真梳理共性难题，细化实化帮扶举措，在地方党委政府的统一领导下，啃下最后的硬骨头。供销总社要认真落实《供销合作社行业扶贫三年行动方案》和《供销合作总社定点扶贫三年行动计划》，统筹全系统资源，加强协同作战，推进东西部供销合作社扶贫协作，加大对口支援力度，彰显供销合作社合作经济组织互助合作的力量。

投身脱贫攻坚，需要总体推进。充分发挥供销合作社的组织优势、流通优势、网络优势、服务优势，面向832个贫困县，大力开展消费扶贫、电商扶贫、产业扶贫、科教扶贫。要建设运营好贫困地区农副产品网络销售平台（“扶贫832平台”），今年要确保80%以上的贫困县入驻平台，把贫困地区的农副产品卖出去、卖个好价钱。要深入实施“供销合作社培育壮大工程”，将资源和力量集中向832个贫困县倾斜，通过做强做大贫困县供销合作社，充分发挥综合性合作经济组织在县域经济发展中的重要作用，提高农民组织化程度和农业生产经营服务水平，壮大农村集体经济，促进农民脱贫致富。

投身脱贫攻坚，需要定点帮扶。供销总社既要落实中央单位定点扶贫任务，也要指导全系统做好对口帮扶的535个贫困县、7705个贫困村的脱贫工作。坚决落实习近平总书记关于“四个不摘”的明确要求，坚持“志智双扶”，在产业、资金、技术上下功夫，加大项目投入，促进产业发展，强化人才培训，创新工作思路，真正帮在要处、扶在难处、干在实处，激发贫困地区内生动力，形成稳定脱贫长效机制。

全系统要将习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话与在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话联系起来学习，贯通起来领会，统筹起来落实，取得抗击疫情、脱贫攻坚双胜利，促进经济社会发展。

——中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任喻红秋日前在传达学习习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神时说

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 05 版）