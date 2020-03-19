更好发挥数字化抗疫作用

面对疫情，我们需要从顶层设计上多推出务实、管用、灵活、高效的信息化举措，让大数据在战疫中跑出速度、力度和温度，跑出战果、成果、效果

扫描健康码，社区工作人员精准排查来往人员；在机场、车站、码头，用大数据实现旅客行踪可追溯；五色疫情图让地区疫情形势一目了然……新冠肺炎疫情发生以来，从疫情信息统计分析，到流动人员健康监测，再到疫情态势研判，大数据技术助力筑牢疫情防控网，为科学防控、复工复产、民生保障等提供了有力支撑。

利用信息化手段精准防控疫情蔓延，考验着城市数字化管理能力。其中，既有成果显著的应用经验，也有值得记取的不足。比如媒体报道的“10份证明文件抵不过1个健康码”的个体遭遇，暴露出认码不认证的“一刀切”思维，以及数据同步延迟背后的系统衔接问题。又如，健康码投入使用，但一城一码，也给城市之间人员流动带来互通互认的难题。在复工复产稳步推进、地区间产生大量人员流动的情况下，解决好这些问题，需要在政策动态调整中统筹考量。

大数据不只是技术运用，其核心价值在于服务社会、服务百姓。通过大数据建立平台，确立规范，只是第一步，许多后续工作都需要具体的人用心、用情、用力去完成。尽管认码通行便于工作，但难免出现码不符实的个别情况，像江苏交通防控组确立的“有码认码、无码认单”原则，就能解决这个问题；尽管各地防控要求不同、健康码生成的标准不一，甚至只能证明受检者当时的状况，但在其他措施的配套下，还是能够确保码实相符，因而多个省份开展健康码跨省、跨区域互认，促使全国一盘棋协同治理。这说明，面对问题，多一些“马上就办”的意识，多一些“无缝对接”的行动，就能提高疫情防控效率，解决群众所需所盼。

习近平总书记强调，“要鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。”这次疫情是对我国治理体系和治理能力的一次大考，其中就包括了对数字化治理能力的考验。实践中，我们已经卓有成效地形成“让数据多跑路，让群众少跑腿”的格局。这一“多”，立足的是数据快速便捷的优势，这一“少”，凸显的是提升治理效能、优化公共服务的理念。面对疫情，我们需要从顶层设计上多推出务实、管用、灵活、高效的信息化举措，让大数据在战疫中跑出速度、力度和温度，跑出战果、成果、效果，从而更好满足人民群众的普遍需求，实现好统筹推进疫情防控和经济社会发展的现实要求。

与此同时，数字化治理也需贯彻“精准施策”的要求。面对千差万别的现实情况、海量的信息处理、大量的人员流动，不能寄望于“一键操作”，不能按照某一简单标准“一刀切”。在快速反应中做足绣花功夫，在增添便利中绘好工笔画，在责任担当中干好精细活，不断解决云端战疫的“最后一公里”问题，进一步打通疫情防控和复产复工中的人流、物流堵点，才能让人民群众从跑起来的大数据中尽享技术应用的红利。

打赢疫情防控阻击战、实现既定经济社会发展目标，每一步都很关键，每一个环节都很重要。凡事多想一步，行动再快一步，服务更进一步，抓实抓细每一项工作，才能在重大突发公共事件治理中，以创新思维把每一块砖石都砌牢，把每一根梁木都立稳。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 05 版）