3月6日，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部社区疫情防控组公示全市第一批无疫情小区、社区、村（大队）名单。3月12日，社区疫情防控组封控管理组组长罗平表示，无疫情小区可以酌情调整防控等级，让居民们在小区内有序活动。目前，无疫情小区居民生活情况如何？3月15日下午，记者来到武汉市洪山区关山街逸景华庭社区实地探访。

在逸景华庭小区门口，值守的工作人员对来客测体温、登记，值守把关仍十分严格。进入院内，正好遇到几名志愿者在分发居民团购的豆腐等食品。

“在家憋了好多天了，今天天气好，下楼拿一下团购菜，顺便活动活动筋骨。”带着女儿过来领菜的小区居民余鑫告诉记者，他所在的单元之前出现了一例新冠肺炎确诊病例，随后就加强了防控等级，居民生活物资统一由小区工作人员代购、配送。

“从今天起，居民可以在小区内有序活动了。”逸景华庭社区党委书记邹密说，到2月18日小区的新冠肺炎确诊病例和疑似病例全部清零。

申请认定为无疫情小区，必须“从申报之日起往前推算14天以上无一例新冠肺炎确诊病例；14天以内无一例新冠肺炎疑似病例、发热病例、密切接触者等‘三类人员’的非解除者”，且综合考评分在90分及以上方可认定达标。3月14日，逸景华庭正式被确定为无疫情小区。

“我们对四栋封闭管理的楼栋降低了等级，居民可以下楼到小区门口拿菜、在小区内活动活动，但是不能聚集，严格控制人数和逗留时间。”小区物业负责人熊道清说。

离开逸景华庭小区，记者一行又驱车来到了附近的长航小区。这是一个老旧小区，主要由志愿者和下沉干部进行值守。69岁的长航电机厂退休干部、志愿者胡双庆告诉记者，这里目前实际居住150户居民，大多数为老年人，之前有6名老人确诊，管理难度比较大。志愿者们每天实行“四班倒”，每人值守6个小时，保障小区大门24小时有人值守。

2月22日之后，长航小区再也没有出现新增确诊病例和疑似病例，其他条件都达到标准，于3月11日被评为无疫情小区。

“现在居民可以自己下楼到小区门口拿菜、出门倒垃圾，但是不鼓励他们长时间逗留，办完事还是尽快回去。”邹密表示，疫情还没结束，小区防控一刻也不能松懈。

截至3月17日16时，武汉全市无疫情小区累计数量为5607个，占比78.9%；无疫情社区累计数量为556个，占比39.5%；无疫情村（大队）累计数量为1844个，占比94.9%。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 04 版）