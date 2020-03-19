抢救危重症患者的ICU（重症医学科）病房，是抗疫“火线中的火线”，是“最靠前的前线”。

在这里，有一大批“90后”青年医生和护士冲锋在前。面对疫情大考，青年一代挺身而出，展现了蓬勃的青春力量，交出了优异的答卷。

——编 者

武汉儿童医院医生张茂荣：

“只要有一线希望，就要尽百倍努力”

3月17日上午10时许，张茂荣（图①。宋桂来摄）又一次来到鹏鹏（化名）床前，仔细查看各项体征数据。鹏鹏8岁，罹患白血病，不久前又因感染新冠肺炎转入武汉儿童医院。“经过我们的治疗，鹏鹏这几天病情已经明显好转，很快就能下呼吸机了。”张茂荣说。

“中流击水，浪遏飞舟”，这是张茂荣的微信签名。“1月初，我还在消化科上班，后来病房改造后开始接诊新冠肺炎疑似患者。3月初，之前待过的重症医学科缺人，我就过来支援。”

一线查房、观察病情、处理医嘱，张茂荣和同事一起认真执行科室主任、上级医生的治疗方案。“白班上下午都要进病房，最长一次待了七八个小时。”张茂荣告诉记者，夜班从下午5点开始，等交接完回到酒店，有时已是第二天中午。

ICU病区里，最多时有17个孩子，年龄最小的只有一个多月。在他们的努力下，现在病房里只有6个孩子。“有些幼儿患者话还不会说，我们了解病情除了问家长，最主要靠检查。”张茂荣说，有的患者入院之前病情就比较严重，更加大了治疗难度。

“疫情刚开始时，我确实有些紧张，毕竟谁都不了解这种病毒。随着对疾病认识的不断深入和治疗手段的丰富，慢慢就不紧张了。”张茂荣说，这次疫情让他的职业荣誉和责任“指数”飙升，同时对志愿者、快递小哥等群体更增添了深深的敬意。

ICU里的患者，家属不能陪护，张茂荣就通过电话、微信和他们保持联系。“我们会约好时间，告诉家长孩子的病情进展。”张茂荣说，“对于每一名患者，我们都必须全力以赴。只要有一线希望，就要尽百倍努力！”

武汉协和医院医生吴永然：

“心态和理念都更成熟了”

看到张强（化名）跟家人视频聊天时开心的样子，吴永然（图②。康清铕摄）打心眼里替他高兴。张强曾是一名新冠肺炎危重症患者，在吴永然和同事的协力抢救下，才转危为安。“他几天前撤了呼吸机，再经过一段时间治疗就可以转入普通病房了。”吴永然说。

今年29岁的吴永然，是武汉协和医院综合ICU医生。疫情暴发后，他就向科室请战。1月29日下午，接到通知赶往金银潭医院支援。

“与我以前接触的患者相比，新冠肺炎危重症患者的治疗难度要高一些。而且，我们在病房都穿着厚厚的防护装备，不管是操作还是治疗，都不如以前顺手。”吴永然说。

金银潭医院南五楼病区，患者最多时有27人，白班上午8点到下午5点、夜班下午5点半到次日早晨8点。最近这40多天，吴永然从最初的忐忑不安变得得心应手。“我们是一个临时组建的科室，医护人员来自不同的单位、岗位，但经过磨合后，现在都能熟练配合完成各种诊疗流程。每个人都付出了很多，也进步了很多。”

“已经成功撤了ECMO，但是呼吸机还在，仍然不能大意。”现在，吴永然正参与管理两位上了ECMO的危重症病人，十分忙碌。

每进一次病房，吴永然都要待三四个小时。口罩勒出的痕迹，让妈妈很担心。“来支援的时候，没有告诉父母。他们后来看到我脸上有印子，就猜出来了。”吴永然说，妈妈虽然有时会担心得偷偷流眼泪，但仍然支持他上一线治病救人。

“虽然我以前参加过很多次危重症患者治疗，但这次的挑战要大很多。治疗过程不是一帆风顺，有时候也感觉有些沮丧，但是我都挺过来了。”吴永然告诉记者，这次战疫也是一次成长的淬炼，“心态和理念都更成熟了”。

武汉市肺科医院护士朱静：

“我们已经长大了，要担起更多责任”

从1月3日至今，今年26岁的武汉市肺科医院护士朱静（图③）已经在ICU病房连续工作了两个多月。

3月16日下午1点，刚从ICU出来的朱静神情有些疲惫。前一天晚上，ICU病房新转进来一名危重症患者，患者情况很不好，朱静忙前忙后一直到深夜1点半才回宾馆。17日一大早7点不到，她又起床到医院上了个早班。天气越来越热，下班时，她浑身早已被汗湿透，“腿都有点站不住了”。

最近，武汉治愈出院的新冠肺炎病人越来越多，但朱静所在医院的重症病房收治的病人却增多了——都是其他医院转过来的危重症患者。朱静的工作量也随之加大。

即使经过长时间的超负荷工作，朱静仍然要保持冷静、专注，“我们看护的都是急危重症患者，直面生死，不能有丝毫松懈，必须要坚持到最后一刻。”

2月10日是朱静的生日。那天凌晨，她正在值夜班，一名61岁的患者转入ICU，开始使用无创通气，给氧浓度已达70%，如果无创通气出现问题，随时都有插管危险。但该患者刚进入ICU很不适应，与同事交班后，朱静就第一时间到这名患者床前，安抚情绪，耐心讲解无创面罩的使用方法。凌晨4点，这名患者突然又激动起来，情绪起伏，身体挣扎，还伴着咳嗽，导致无创面罩无法戴稳。

听到呼吸机漏气报警，朱静急忙赶到床边，一边调整扶正面罩，一边安慰患者。普通人玩手机，长时间保持一个姿势都受不了，但朱静硬是用手扶着无创面罩坚持了两个小时，直到患者情绪稳定。

在ICU，除了治疗护理，患者的生活护理也全部由护士完成。每天要为患者擦洗身体，处理大小便、吸痰、翻身……朱静毫无怨言。尽管今年才26岁，朱静已经在ICU工作了5年，她说，在她们科室，像她这样的“90后”有20个，“我们已经长大了，要担起更多责任！”

武汉市第三医院护士陈奕：

“最重要的是耐心细心爱心”

3月16日中午下班时，听说病房里的百岁老人王婆婆下午就要出院了，武汉市第三医院“90后”ICU护士陈奕（图④）着实高兴了好一阵子。

为了照顾王婆婆，陈奕可没少费心思。入住武汉市第三医院ICU病房以来，王婆婆没人陪伴，心情不好，陈奕就每天陪她说话；担心王婆婆年纪太大嚼不动饭菜，她每天还特地为王婆婆做热稀饭，端到她面前，喂到口中，就像对待自己的亲奶奶一样。

从1月4日起，陈奕就在ICU病房工作，她先是被抽调到金银潭医院。3月2日，与同事换岗后，她又回到武汉市第三医院，继续在ICU服务。

2月11日，36岁的张先生因患新冠肺炎入住金银潭医院ICU病房治疗。由于呼吸困难，医生为他采取了无创呼吸机辅助呼吸。“第一次巡查时，我发现他饭也没吃多少，水也没喝多少。”陈奕说，后来询问才知道，原来张先生是怕吃饭喝水多了要上厕所，这样会麻烦护士。

“我就是您的家人，您有需要就叫我，有呼必应，您一定要吃饭。”为了让患者吃饭，陈奕循循善诱。“刚开始，他不太配合。饭热好了，送到嘴边的时候，他直接让开了。”陈奕说。陈奕于是就先从水开始喂起，慢慢地，张先生接受了，也开始愿意吃饭了。

第二天，张先生由于呼吸困难，上了无创呼吸机。陈奕在给张先生喂食饭菜时，为了避免他吃饭时出现呼吸困难，张先生每吃一口饭，陈奕就把无创呼吸面罩扣上给他吸氧缓解一下，“一顿饭最少吃了两个小时”。

“重症患者通常心理压力都很大，需要护理人员真正走进他们心里，从内心深处关心他们、了解他们。”陈奕说，“对待重症患者，最重要的是耐心细心爱心。”

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 04 版）