新冠肺炎疫情发生以来，中国始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥制度优势，付出巨大努力，为防止疫情在世界范围内扩散作出了重要贡献。国际人士普遍认为，中国秉持人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，展现出负责任大国的担当。

“中国人民在抗击疫情中展现的巨大力量和勇气令人赞叹”

“疫情发生以来，中国果断采取严格防控举措，付出了巨大牺牲，取得了显著成效。”西班牙加利西亚国际关系研究院院长胡里奥·里奥斯表示，为抗击疫情，中国迅速汇集各方力量，展现了强大的资源调动能力和协调能力。中国人民艰苦奋战，团结一心。“当前，中国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。中国的抗疫行动为全球疫情防控赢得了时间、积累了经验，彰显了中国共产党全心全意为人民服务的宗旨和集中力量办大事的制度优势。”

“面对疫情，中国行动速度之快、范围之广、效率之高令人印象深刻。”韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐表示，在中国共产党坚强领导下，中国人民团结奋战，全力以赴抗击疫情。“中国人民为抗击疫情作出巨大牺牲，表现出的爱国主义精神令人敬佩，他们的付出不会被忘记。”

“中国政府和中国人民在极短时间内付出难以想象的努力，有效抗击疫情，并为其他国家抗疫争取了宝贵的时间。”波黑—中国友好协会主席法鲁克·博里奇表示，疫情发生后，习近平主席亲自指挥、亲自部署，疫情防控成效显著，获得国际社会广泛赞誉。“中国展现了强大的综合实力和负责任大国形象。”

“中国人民在抗击疫情中展现的巨大力量和勇气令人赞叹。”墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨表示，中国疫情防控措施果断、成果积极，充分体现了中国特色社会主义的制度优势。“相信在中国共产党的坚强领导下，在中国人民的团结努力下，中国一定能早日战胜疫情。”

“中国对国际社会的贡献有目共睹”

“中国以负责任的态度和强有力的措施抗击疫情，值得各国学习。”希腊阿提卡省省长、雅典医学会主席帕图里斯表示，疫情发生以来，中国政府始终本着公开、透明、负责任态度，及时发布分享疫情相关信息，积极开展国际合作，向其他国家提供力所能及的帮助，为维护本国人民和世界人民生命安全和身体健康作出重要贡献。“希腊人民与中国人民坚定地站在一起，期待与中国在卫生领域有更多合作，共同为战胜疫情而努力。”

“中国及时分享疫情信息，为各国建立应对疫情机制提供了参考和借鉴。”马达加斯加—中国友好协会主席祖哈说，“中国抗击疫情取得积极进展，为全球抗疫争取宝贵时间。中国还向其他国家派出医疗专家团队，帮助遏制疫情扩散，这是中国对世界的贡献。”

“中国政府抗击疫情坚强有力，体现在信息发布透明、执行力强等多个方面。中国积累的宝贵防控经验使世界各国受益。”泰国正大管理学院国际学院院长、中国东盟研究中心主任汤之敏表示，东盟国家期待继续与中国加强交流合作，共同抗击疫情，为全球合作抗疫树立榜样。

“中国构建起全方位多层次的疫情防控体系，最大程度遏制疫情蔓延，值得各国借鉴。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，在全球交往日益频繁的今天，疫情是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。“中国积极分享抗疫经验，并克服自身困难向有关国家和地区捐赠检测试剂盒、防护服等医疗物资。中国对国际社会的贡献有目共睹。”

“我们对中国经济继续蓬勃发展充满信心和期待”

津巴布韦众议长穆登达对中国抗击疫情取得积极进展表示祝贺。他说，津议会愿与中方加强合作，合力抗击疫情。“我们坚信，疫情不会改变中国经济长期向好的基本面。”

尼日尔人道救援和灾害处理部部长马加吉表示，中国政府在加强疫情防控的同时，从财政、金融、税收等方面采取一系列措施，积极复工复产，相信中国一定能够尽快战胜疫情，恢复经济活力。

“疫情对中国经济的影响是暂时的。作为世界经济增长的重要引擎，中国经济将很快恢复。”戴姆勒集团董事长康林松表示，戴姆勒对华合作基于长期决策，疫情不会动摇集团继续加大对华投资的信心和决心，“我们对中国经济继续蓬勃发展充满信心和期待”。

澳大利亚亚太新闻网创办人马库斯·鲁本斯坦表示，中国作为世界第二大经济体，在全球产业链供应链中占据重要地位。“我坚信中国经济将很快恢复，希望澳大利亚有关方面与中国积极开展商业、贸易等领域对话，它将有助于推动澳大利亚经济发展。”

巴西里约热内卢联邦大学公共政策学教授埃米尔·萨德表示，当前中国疫情防控形势持续向好，各地正有序恢复生产。“基于中国经济的强劲韧性、巨大内需空间和雄厚产业基础，相信疫情被战胜后，中国经济将迎来新一轮快速发展。”

（本报北京、马德里、首尔、罗马、墨西哥城、曼谷、约翰内斯堡、柏林、堪培拉、里约热内卢3月18日电 记者李锋、肖新新、姜波、马菲、叶琦、韩硕、刘旭霞、赵益普、万宇、李滢嫣、花放、陈效卫、朱东君）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 03 版）