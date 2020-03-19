人民网北京3月18日电 （记者邱超奕）截至3月17日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例8056例，其中重症病例2622例；累计治愈出院病例69601例，累计死亡病例3237例，累计报告确诊病例80894例，现有疑似病例119例。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，我国内地首次无新增本土疑似病例。

18日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍促进消费和扩大内需相关情况。

受疫情影响，1—2月全国社会消费品零售总额同比下降20.5%。住宿、餐饮等行业的客流大幅下降，企业经营面临困难。国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友介绍，为应对疫情对消费的冲击，相关部门日前出台《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，从6个方面提出19条政策措施。

国家发改委将同有关部门抓好6方面工作。一是全力保障吃穿用基本消费；二是培育壮大新型消费、升级消费；三是重振文旅和餐饮消费；四是提升养老、托育等服务消费；五是全面推广健康消费；六是释放三四线城市和农村市场消费潜力。

商务部消费促进司负责人王斌表示，随着疫情防控形势好转，市场销售触底回升、稳步向好。全国大型农产品批发市场、大型超市、品牌连锁店等开业率超过90%。商务部监测的重点零售企业2月下旬日均销售额比2月中旬增长了5.6%；3月上旬，环比又增长了0.5%。随着一系列促消费政策逐步落地，后期消费会逐步恢复。

文化和旅游部产业发展司司长高政介绍，截至3月16日，全国已有28个省份的3714家A级旅游景区恢复对外营业，复工率超过30%。截至3月15日，19个省份的180多家博物馆恢复开放。线上文化和旅游消费增长，各地博物馆推出了2000余项网上展览，春节期间总浏览量超过50亿人次，众多5A级景区开辟了线上游览功能。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 02 版）