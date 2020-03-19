问：我是个农民，春耕生产正处关键期，我们想知道种子、化肥等农资能不能有效、充足供应，能否及时到达田间地头，有没有相关保障措施？

农资生产在提速

答：我国种子、农药、化肥、农膜等农资，常年供大于求，可供应总量要比需求多1.5倍到2倍以上。从供应总量看，玉米、杂交水稻、大豆分别可供种26亿公斤，大于18亿公斤的春播需求；化肥可供应3596万吨，能满足2032万吨的春播需求；小麦油菜病害用药需求4.65万吨，可供应6.44万吨。春耕备耕物资供应充足。

2月下旬，农业农村部已把化肥、农药等农资纳入国务院联防联控机制生活物资保障范围，并将相关企业列入复工复产企业重点名单。之后，农业农村部还协同工信部等部门，成立全国春耕农资应急调度保供组，全力推动种子、化肥、农药、农膜等农资企业复工复产、畅通运输、门店开业。

截至3月4日，七成以上农资企业复工复产，重点农资企业产能恢复超过六成。农资企业复工加快，产能逐步恢复，达到常年同期的60%；具体来看，全国362家重点种子企业复工率达92%，复工企业产能恢复至62%；128个重点尿素企业复工率达69%，钾肥企业复工率达88%，复混肥企业复工率为51%；1497个农药生产企业复工率达70%，特别是目前春季急需的小麦赤霉病、油菜菌核病防治用药企业，复工率达92.2%。

如果你有农资问题要反映，可以拨打农业农村部设立的热线电话。截至3月3日，10部热线共受理来自21个省份的170个农资保供反映，半数以上已解决。

农资运输更顺畅

答：不少地区仍存在生产的农资运不出去，需要加工的配料进不来的运输阻断问题。2月下旬，交通运输部、农业农村部联合印发通知，要求各地统筹做好春季农业生产物资运输保障工作。

针对部分地区物资运输车辆“进村难”、高速公路“上得来、下不去”以及农机具跨区域作业转运难等问题，各地交通部门全力配合公安机关，有序恢复正常交通运输秩序，保障路网顺畅运行。

春季农业生产物资和农机具转运，还被纳入应急运输绿色通道的政策范围，企业可以打印全国统一的“疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证”，确保农资运输车辆不停车、不检查、不收费、优先通行。

此外，国家铁路集团、地方交通运输部门和长江航务管理局密切关注春耕生产主要物资运输通道，加强公路保通保畅、长江内河水运和三峡通航调度。对疫情严重地区采取针对性保障措施，建立对接机制，实施“点对点”支持，一事一处理。

3月初，春耕农资运输主动脉基本贯通，从25个省份1500多个农业县反馈的情况看，县内乡镇道路通畅的达到78%。

农资入户更便捷

答：为打通农资进村入户的“最后一公里”，农业农村部办公厅印发通知，要求采取措施，通过电话预订、经营者自主配送等方式，引导农资生产企业、经销商等开展点对点运输、点对点服务，确保农资及时送到农民手中；要充分发挥农民专业合作社、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体的作用，实行统一采购，定点配送，让农资进村入户更便捷。

全国供销合作社2月份公布了88家春耕保供重点农资企业，中国农资流通协会、各省供销合作社也陆续发布了春耕保供重点企业名单。全系统3700多家农资企业、28.6万个农资连锁配送网点，可提供就近购买、配送上门、技术指导等服务。如果你们有货源紧缺、运输不畅、门店开业困难等问题，可以向供销总社农资与棉麻局联系反映，将给予对接协调和支持帮助。

除常规农资品种外，各地供销合作社及其农资企业还对防治草地贪夜蛾、沙漠蝗虫的应急用药，及防治小麦赤霉病等供应偏紧品种的杀菌剂原药，提前储备了货源。

截至3月4日，近八成基层农资门店恢复营业，南方省份恢复营业的超过九成五。农资门店多兼营种子、化肥、农药和农膜，这意味着农资入户率正在稳步提高。全国1496个农业县的调查显示，截至3月4日，农资供给量较2月底增加的县占89.4%，春耕农资无缺口的县占63.5%。

农业农村部还将推进各地加快建立农资点对点保供机制；推动建立乡村应急配送机制；坚持特事特办，支持湖北等重点地区农资保供。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 02 版）