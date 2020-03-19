前两月主要数据指标增速下降，中国经济下行压力大吗？2月物价涨幅较大，米袋子菜篮子供应充足吗？在3月17日国家发改委例行新闻发布会上，国家发改委综合司副司长李慧表示，“疫情的冲击是暂时性的、阶段性的，我国经济运行必将回归常态，实现国民经济和社会发展目标任务具有很多支撑。”

民生保障经受住了一次大考

发电量与用电量常常被视作经济风向标。国家发改委新闻发言人孟玮介绍，今年前两个月，全国规模以上工业发电量同比下降8.2%，全社会用电量同比下降7.8%。不过，3月以来，发用电量明显回升，3月16日调度发电量达178亿千瓦时，明显高于2月底的162亿千瓦时，上升9.9%。

“在一系列应对措施的作用下，我国疫情扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好，这为经济尽早恢复正常运行提供了有力支撑，企业家信心也正在逐步回稳。”李慧说，疫情确实对我国经济运行带来了明显影响，但是疫情的冲击是暂时性的、阶段性的，我国经济运行必将回归常态，实现国民经济和社会发展目标任务具有很多支撑。

人民生活有保障。近两个月来，经济运行受到疫情防控影响，但全国人民生活必需品、医疗物资、电气水热等基本供应都得到有力有效的保障，关系国计民生的重点行业有序运转，经济社会大局保持稳定。

“这表明我们在保障民生上经受住了一次大考。”李慧说。

大国经济有韧性。作为世界第二大经济体，我国拥有雄厚的物质技术基础和超大规模市场优势，为应对疫情影响提供了有力的支撑，也充分体现我国经济具有的强大供给能力、适应能力和修复能力。

复工复产在推进。目前，全国规模以上工业企业，除湖北外，复工率均已超过90%，其中浙江、江苏、上海、山东、广西、重庆等已接近100%。大量小微企业的复工复产也在加快推进。

经济运行有亮点。在疫情防控期间，新业态、新模式和新产品出现了逆势成长，网购快递、生鲜电商、在线教育、远程办公等新兴服务需求快速扩张。信息服务业生产指数增长了3.8%。

应急政策见成效。超万亿元的减税降费政策、促进消费提质扩容的19条措施、定向降准……近期各地各部门根据形势需要紧锣密鼓地出台了多项有力有效的对冲政策，将会不断缓解经济运行特别是中小企业面临的困难。

预计全年物价走势前高后低

2月CPI同比上涨5.2%，其中食品价格上涨较多，同比上涨21.9%，涨幅扩大1.3个百分点，影响CPI上涨约4.45个百分点。

食品中，鲜活食品价格持续处于高位。2月，薯类价格环比上涨16.0%，涨幅扩大8.3个百分点；鲜菜、鲜果和水产品价格环比分别上涨9.5%、4.8%和3.0%，涨幅分别回落5.8、0.7和1.5个百分点。

如何看待今后的物价形势？国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗介绍，2月物价运行的结构特征十分明显。蔬菜主要是受新冠肺炎疫情防控的影响，产销受阻，一度出现出村进城“两头难”，导致春节过后，蔬菜价格一反常态，不降返升，拉涨CPI。但是，剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1%，仍处在温和区间。

“从总体上看，全社会供给充足，物价总水平平稳运行的态势并没有改变。” 彭绍宗表示，我国经济韧性强、活力足，工农业产品市场供给充足，服务业发展迅速，物价保持平稳运行的基础牢固。随着新冠肺炎疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，产能进一步释放，物价涨幅有望回落。预计全年物价走势将呈前高后低的态势，不存在全面上涨的基础。

加大政策对冲力度，力争将疫情影响降到最低

据介绍，当前各地各行业复工复产都在加快，有色金属行业用电量已达到去年正常水平，医药、化工、电子行业用电量已恢复到正常水平的九成以上，钢铁、机械、纺织行业用电量恢复到正常水平的八成以上。铁路装车数已恢复到正常水平，民航、港口、水运均正常运营。

企业加快复工复产的同时，也有不少人关心，中国如何进一步扩大开放、吸引投资。近日，联合国贸发会议预测，受疫情影响，2020年全球跨国投资将下降5%—15%。中国如何稳外资，还会是全球最佳投资地吗？

“强大的国内市场、完备的产业体系、丰富的人力资源、健全的基础设施，还有不断改善的营商环境等，都是我们吸引外资、留住存量并吸引更多增量的有利条件。”国家发改委外资司副司长吴红亮介绍，国家发改委日前公布了“稳外资11条”，包括提高外资项目备案便利化程度，全面实行告知性备案、在线办理；简化外资项目核准手续，取消五类附件材料，推行不见面办理，在疫情期间可以容缺受理等。“我们相信，外资企业预期会更加稳定，长期在华发展的信心也将进一步增强。”

李慧表示，这段时间，美欧等主要经济体对宏观政策做了大幅调整。中国拥有的政策工具依然充足，我们将密切监测经济运行态势，根据形势发展需要，适时推动相关储备政策出台实施，加大政策对冲力度，力争将疫情的影响降到最低，完成好全面建成小康社会目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 02 版）