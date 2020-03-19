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近年来，未成年人违法犯罪案件屡有发生，提升未成年人法治素养、加强法治教育刻不容缓。内蒙古自治区检察机关启动“心·护航”行动，动员全区检察力量参与未成年人法治教育，通过进校园讲法治、办案中讲法治、在线上讲法治等多种形式，引导未成年人健康成长。

“叔叔，还有需要我帮助的小朋友吗？”内蒙古自治区巴林左旗人民检察院监察部部长王占军又一次接到了大学生巴图的电话。

巴图过去是个“问题少年”，检察院安排“斯琴高娃工作室”对他进行了定期跟踪帮扶，巴图不仅转变好了，还考上了大学。每年放假巴图和另外三名受过“斯琴高娃工作室”帮扶的大学生都一起参与“心·护航”行动。近年来，内蒙古自治区检察机关在全区启动了“心·护航”行动，动员检察力量深度参与未成年人法治教育。

校园讲

优选师资力量、蒙汉双语宣讲，覆盖学校1000余所

草原上，旗与旗之间往往相距几百公里，而且地广人稀、人口居住较为分散，为了做好牧区青少年法治教育工作，新巴尔虎左旗与新巴尔虎右旗检察院创新推出草原直通车。直通车上装有卫星电视、高清宣传屏等办公设备，可以开到苏木嘎查，走到牧区青少年身边，时时播放法治教育宣传片，进行法治宣讲。

驱车奔波在巴尔虎草原的未检人日常工作之余，还要抽出时间找资料、备课，有时一天要跑三个学校讲课，有时走一天才能到达一个学校，他们时常刚讲完课，就要飞奔到法院去开庭。因为他们的付出，内蒙古“法治进校园”活动始终保持着较高的水准，受到学生们的欢迎。

作为流动的载体，草原直通车实现了巴尔虎草原青少年法治教育的全覆盖，这是“法治进校园”活动的一个缩影。内蒙古各级检察机关按照最高人民检察院的工作部署，深入开展“法治进校园”活动，共开展“法治进校园”活动1200余场，覆盖学校1000余所，约90万名师生家长接受了法治教育。

根据地域、民族特点，内蒙古检察机关制定蒙汉双语“法治进校园”工作蓝图。“法治进校园”活动开始之前，内蒙古自治区检察院与教育厅即成立专门领导小组，分析全区学校分布及在校学生特点、研究部署活动方案。内蒙古自治区检察院进行蒙汉双语“法治进校园”优秀巡讲人员和精品课件选拔，组建了一支过硬的“法治进校园”师资队伍。特邀蒙汉双语检察业务专家对巡讲员的蒙文授课和蒙文课件一一进行审核指导。

据介绍，“法治进校园”活动安排以所有学校都要讲、发案学校重点讲、校园安全问题突出学校反复讲的工作要求，有计划、有针对性地提供优质法治教育产品，不单纯传播法律知识，更注重对青少年法治观念的培育。

办案讲

坚持预防和保护并重，让涉案未成年人感受到法治的温暖

对涉案未成年人进行法治教育，是未成年人检察工作的重要内容，内蒙古自治区各级检察机关始终立足未检职能，坚持预防与综合司法保护并重。

在办理未检案件过程中，内蒙古各级检察机关以案件事实为切入点，探究未成年人问题产生的原因，积极开展法治教育，努力帮助涉案未成年人重回正常轨道。内蒙古各级检察机关充分利用现有条件，以“办公办案、心理疏导、警示教育、法治宣传”4个方向为引导，积极规划和改造未成年人专门办案区。检察机关通过办案区的合理规划和有效利用，积极落实法定代理人、合适成年人到场，当事人和解等未检特殊制度。

在办理案件时，内蒙古各级检察机关注重特殊预防工作，着力教育感化挽救涉罪未成年人。讯问涉罪未成年人时，检察机关在寻求案件事实、固定证据基础上，着重挖掘犯罪原因和回归社会需求，积极落实不起诉听证、宣布训诫等工作，努力使检察机关的办案过程也成为涉罪未成年人教育挽救矫治的过程。

很多未成年人也是犯罪案件的受害人。检察官们格外注重保护救助未成年被害人，注重对未成年被害人的心理疏导，落实一站式询问、一站式取证等工作机制，避免因诉讼给未成年被害人造成二次伤害。2019年以来，内蒙古未检部门共为53名未成年被害人申请国家司法救助，提供救助款155.86万元。

在与未成年人有关的案件中，还有这样一些孩子值得关注：他们因未到刑事责任年龄而不被追究刑事责任，事后由家长和学校进行约束，犯罪行为的隐患并未完全化解，容易再犯罪。呼和浩特市、巴彦淖尔市、通辽市等地检察机关主动作为，通过与公安机关、未检社会支持体系等部门和组织联动，探索对罪错未成年人的临界预防、家庭教育等，积极挽救这些“行走在悬崖边缘”的孩子。

线上讲

通过微信、微博、网站和客户端，向未成年人传递法治声音

面对地域辽阔、牧区人口居住分散、秋冬季节降雪频繁容易封路等客观现实，为了更好开展青少年法治教育，内蒙古各级检察机关用科技搭建桥梁，把法治产品送到广大师生家长的身边。

通过微信、微博、网站和客户端，内蒙古各级检察机关积极传递法治声音、传播法治产品。伊金霍洛旗检察机关通过微信公众号开办“未检微课堂”，不定期面向广大家长发布儿童安全防范教育、法律常识和警示教育等内容。准格尔旗检察机关开发建设“青少年网上法治教育基地”，利用三维成像技术，让线下的法治教育基地走到线上。

通辽市检察机关研发未成年人保护平台，该平台能够做到与公安、法援律师、心理咨询、村居等社会各界“一键联动”，并建有侵害未成年人犯罪信息库及查询系统。保护平台建成后，已录入侵害未成年犯罪人员信息91条，提供法律咨询30余次，救助困境儿童2人，发出检察建议3份，观护帮教2人次。

内蒙古各级检察机关充分用好互联网平台，有效实现了学校、家庭、社会团体与检察机关的互动交流，取得了良好的社会效果。内蒙古自治区检察院副检察长简小文说：“我们将继续创新内容形式，联合多方力量，切实加强法治教育。期待一个又一个花朵，在检察机关的呵护下健康成长。”

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 11 版）