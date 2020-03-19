筑牢祖国北方重要生态安全屏障

内蒙古地处祖国北部边疆，在维护我国北方生态安全中具有重要地位。习近平总书记在内蒙古考察并指导开展“不忘初心、牢记使命”主题教育时指出，筑牢祖国北方重要的生态安全屏障，守好这方碧绿、这片蔚蓝、这份纯净，要坚定不移走生态优先、绿色发展之路，世世代代干下去，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。这明确了内蒙古在全国生态环境保护中肩负的使命与担当，为打造祖国北部边疆亮丽风景线指明了思路和方法。

始终保持战略定力。习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议内蒙古代表团审议时指出，在“五位一体”总体布局中生态文明建设是其中一位，在新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略中坚持人与自然和谐共生是其中一条基本方略，在新发展理念中绿色是其中一大理念，在三大攻坚战中污染防治是其中一大攻坚战。这“四个一”体现了我们党对生态文明建设规律的把握，体现了生态文明建设在新时代党和国家事业发展中的地位，体现了党对建设生态文明的部署和要求。对于内蒙古来说，进一步加强生态文明建设，筑牢祖国北方重要的生态安全屏障，要始终保持战略定力，在生态环境保护上不动摇、不松劲、不开口子，一年接着一年干，世世代代干下去，不断增强人民群众的节约意识、环保意识、生态意识，培养生态道德和生态环保的行为习惯，让天蓝地绿水清深入人心。努力在生态惠民、生态利民、生态为民上出真招实招，提供更多优质生态产品，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。

走生态优先、绿色发展之路。内蒙古是我国北方面积最大、种类最全的生态功能区，也是生态环境非常脆弱的地区。筑牢祖国北方重要的生态安全屏障，必须深入贯彻绿水青山就是金山银山的理念，统筹好经济发展和生态环境保护的关系，探索出一条符合地区实际，以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。对于内蒙古来说，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，牢固树立底线思维是关键。要以国土空间规划为依据，把城镇、农业、生态空间和生态保护红线，永久基本农田保护红线，城镇开发边界作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。近年来，内蒙古在集中集聚集约上找出路，大力做好资源转化增值这篇文章，大力发展现代畜牧业，建设绿色农畜产品生产加工输出基地，优质绿色农畜产品不断走向全国，生态优先、绿色发展的成效逐渐显现。

加大生态系统保护力度。习近平总书记强调，生态是统一的自然系统，是相互依存、紧密联系的有机链条，必须统筹兼顾、整体施策、多措并举，全方位、全地域、全过程开展生态文明建设。内蒙古具有森林、草原、湿地、河流、湖泊、沙漠、戈壁等多种自然形态，湿地面积位居全国前列，保留了大面积的原始生态区域。筑牢祖国北方重要的生态安全屏障，要把保护草原、森林作为生态系统保护的首要任务，坚持自然恢复为主的方针，遵循生态系统内在机理和规律，增强生态环境保护的针对性、系统性、长效性。近年来，内蒙古不断加强自然生态系统原真性、完整性、系统性保护，不断加强草原保护，强化土地沙化荒漠化防治工作，统筹山水林田湖草治理，抓好重大生态修复工程，精心组织实施京津风沙源治理、“三北”防护林建设、天然林保护、退耕还林、退牧还草、水土保持等重点工程，森林覆盖率和草原植被盖度实现“双提高”，荒漠化和沙化土地实现“双减少”。

（作者为内蒙古自治区中国特色社会主义理论体系研究中心副主任）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 09 版）