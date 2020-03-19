疫情防控体现我国经济体制优势

改革开放以来，我们党带领全国人民在实践探索中建立并不断完善社会主义市场经济体制，充分发挥市场这只“看不见的手”和政府这只“看得见的手”的积极作用，极大调动了广大人民群众发展经济的积极性，推动我国经济取得举世瞩目的发展成就，使我国成长为世界第二大经济体以及制造业、货物贸易、外汇储备第一大国，充分彰显了社会主义市场经济体制优势。社会主义市场经济体制优势主要在于，既充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，又更好发挥政府作用。在这次新冠肺炎疫情防控中，社会主义市场经济体制优势又一次得到充分体现。

市场是迄今为止配置资源最有效率的形式，但市场不是万能的，有些行业、有些领域并不适合推向市场，更适合由政府主导。特别是那些事关人民群众根本利益和公共安全、满足特殊时期国家和社会特殊需要即适用特殊价值准则的行业和领域，并不适合完全推向市场。在这些行业和领域，特殊价值准则高于经济利益，需要促进社会总体利益最大化。比如，医疗卫生、基础教育、基础科学研究等，就是事关人民群众根本利益和公共安全、适用特殊价值准则的领域。在这次疫情防控中，一批又一批医务工作者积极响应党和国家召唤，不讲条件、不计报酬，驰援武汉，成为感动全国人民的“最美逆行者”。这很大程度上是因为我国医疗卫生机构大多数是公立的，救死扶伤、治病救人是医疗卫生机构和广大医务工作者的职责和使命。这充分表明，在医疗卫生事业这类适用特殊价值准则的行业和领域，必须发挥好政府作用。

这次疫情防控充分体现了社会主义市场经济体制优势，即坚持正确处理政府与市场关系、合理划分政府与市场边界，从而充分发挥政府和市场各自优势，把该推向市场的推向市场，该由政府承担的由政府承担起来，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，而不是一味强调发挥市场这只“看不见的手”的作用，忽视政府这只“看得见的手”的作用。在这次疫情防控中，口罩不再是普通商品，而是成为满足特殊时期国家和社会特殊需要的短缺战略物资。在这种紧要关头，解决口罩短缺问题一般有两种办法：一是依赖市场机制进行调节，但受产能、假期、抢购等因素影响，口罩在短期内必然会价格高涨，导致很多人买不到或买不起，从而影响疫情防控；二是通过政府干预快速组织生产，增加口罩供给，同时按照不同岗位需要合理分配口罩，尽可能有效利用口罩资源。显然，在疫情防控紧要关头，第一种方法根本行不通。这次疫情发生后，我国政府积极组织协调企业复工复产、扩大产能，增加供给、调节市场。截止到2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只，分别是2月1日的5.2倍和12倍，缓解了口罩供需矛盾，有效解决了一线医护人员和普通民众的防护需要。医用物资和民生物资的高效生产调度，为遏制疫情蔓延提供了坚实物资保障。

（作者为中国人民大学经济学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 09 版）