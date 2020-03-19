秉持人类命运共同体理念抗击疫情

核心阅读

■新冠肺炎疫情与世界各国人民生命安全和身体健康密切相关。中国同世界携手应对疫情，生动诠释了人类命运共同体理念，为全球合作抗击疫情树立了标杆。

■中国的有力行动和果断措施减缓了疫情传播，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，展现了负责任大国形象。

■战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。只要国际社会秉持人类命运共同体理念，精诚合作、共克时艰，就一定能夺取抗击疫情的最后胜利。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国政府高度重视，本着对中国人民和世界人民生命安全和身体健康高度负责的态度，采取最全面、最彻底、最严格的防控举措，已经取得积极成效，疫情防控呈现良好态势。中国针对疫情采取强有力措施，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，得到了世界卫生组织和国际社会充分肯定。习近平主席强调：“我们将继续本着人类命运共同体理念，同国际社会加强合作，共同战胜疫情。”病毒无国界，需要国际社会携手共同应对。我们要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，秉持人类命运共同体理念，与国际社会一道共同抗击疫情。

推动构建人类命运共同体是应对全球性挑战的中国方案和中国智慧

当今世界正处于大发展大变革大调整时期。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，全球治理体系和国际秩序变革加速推进，世界各国之间的相互联系和相互依存前所未有，和平与发展仍然是时代主题。与此同时，世界面临的不稳定性不确定性增加，世界经济增长乏力，逆全球化思潮和保护主义的负面效应显现，地区热点不断涌现，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，人类面临许多共同挑战。世界是一个地球村，人类共有一个家园。没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，各国相互依存、休戚与共。

习近平主席立足新时代中国与世界关系发展变化趋势，提出构建人类命运共同体理念。这一理念超越了西方一些人所奉行的国强必霸、零和博弈观念，主张构建以合作共赢为核心的新型国际关系，齐心协力应对挑战，开展全球性合作。人类命运共同体理念传承弘扬中华优秀传统文化中协和万邦、天下大同等精神，坚持以对话解决争端、以协商化解分歧，统筹应对传统和非传统安全威胁，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，尊重世界文明多样性，呼吁建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。推动构建人类命运共同体，是应对全球性挑战的中国智慧和中国方案。

面对新冠肺炎疫情，中国积极开展与相关国际组织和国家的合作，同舟共济进行防控。疫情发生后，中国政府及时向世界卫生组织等国际组织通报，积极主动同国际社会开展合作和信息交流，迅速分享部分毒株全基因组序列，研制成功快速检测试剂盒，努力防止疫情在世界蔓延，为全世界防控疫情赢得宝贵时间。中国人民在疫情防控中展现的中国力量、中国精神、中国效率，得到国际社会高度赞誉。许多国家的人士表示，中国同世界携手应对疫情，生动诠释了人类命运共同体理念，为全球合作抗击疫情树立了标杆。

抗击疫情需要国际社会守护好人类共同的家园

新冠肺炎疫情与世界各国人民生命安全和身体健康密切相关，是人类面临的共同挑战，需要各国秉持人类命运共同体理念，携手合作，守护好人类共同的家园。习近平主席指出，中国是个负责任国家，我们要努力把自己的事情办好，同时也要处理好中国和外部世界的关系，既争取更加有利的外部环境，也努力为世界和平与发展作出更大贡献。

新冠肺炎疫情发生后，中国如何应对、应对效果怎样，国际社会高度关注。以习近平同志为核心的党中央提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，时刻把维护人民的生命安全和身体健康放在第一位。党中央成立应对疫情工作领导小组，统一指挥、分类指导各地做好疫情防控工作。向湖北等疫情严重地区派出指导组，推动有关地方全面加强防控一线工作，同时及时向疫情防控重点地区调拨医护力量和医用物资。同时间赛跑，与病魔较量。多个部门和单位联合成立科研攻关组，组织协调全国的优势科研力量全力攻关，系统部署抗病毒药物的研发工作。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全党全军全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。中国通过艰苦努力与果断行动，为全球公共卫生事业作出了重要贡献。

中国展现的负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉。170多个国家领导人、40多个国际和地区组织负责人以电话、信函、声明等方式对中国表示慰问和支持。国际社会普遍认为，中国采取了坚决有力的防控措施，展现了出色的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力，为世界防疫树立了典范。世界卫生组织总干事谭德塞表示，中国的很多有力行动和措施减缓了疫情传播，为世界提供了宝贵的窗口期。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，整个世界都感谢并赞赏中方应对疫情的努力与成效。德国外长马斯认为，中国政府采取的公开、透明、合作态度以及有力、有效措施令人钦佩。

战胜疫病需要各国加强团结合作

在当前抗击疫情的关键时刻，信心比黄金更可贵。面对人类共同的挑战，我们要坚定信心，秉持人类命运共同体理念，携手共渡难关。一方面，抗击疫情需要客观、理性的科学态度，确定传播途径、优化诊疗方案、完善信息公开机制等需要依靠专业化手段，坚持依法有序推进，这是坚定信心的前提；另一方面，抗击疫情需要各国坚定信念，发扬同舟共济、守望相助精神，这是坚定信心、战胜疫情的关键。

对中国来说，我们完全有信心、有能力、有把握战胜疫情。中国人民正在中国共产党的坚强领导下，全力以赴抓好疫情防控，同时有序推动复工复产，推动经济社会持续健康发展。从历史上看，中华民族经历了许多磨难，不仅没有被压垮，反而彰显出更加强大的凝聚力和战斗力。在这次疫情应对中，中国政府一手抓紧疫情防控，一手抓好经济社会发展，及时出台了一系列有力政策扶企业、保民生、稳外资，中国经济长期向好的基本面没有改变，有充足的政策空间应对疫情的短期冲击。

习近平主席指出，“战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器”。中国同相关国际组织和国家开展的合作实践表明，越是团结合作，越能凝聚共识，防控疫情的效果就越明显。中国邀请世界卫生组织专家赴中国实地考察。专家组成员涵盖临床管理、病毒学、疫苗、药物开发、生态调查、流行病学、公共卫生、风险传播等多个领域，他们与中国同行一起研究抗击新冠肺炎疫情的思路和举措。联合国秘书长古特雷斯表示，相信中国为抗击新冠肺炎疫情所做的努力将取得显著效果，对中国抗击疫情充满信心。

公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。新冠肺炎疫情发生后，许多国家和人民给予中国无私援助，不同国家人民喊出“中国加油”“武汉加油”，让我们感受到跨越国界的理解、支持与信任。我们将继续同世界卫生组织保持良好沟通，同有关国家分享防疫经验，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作，向其他出现疫情的国家和地区提供力所能及的援助，体现负责任大国担当，与各国人民共同见证人类命运共同体理念在抗击疫情中的积极效应。

习近平主席指出，“人类命运共同体，顾名思义，就是每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟，荣辱与共，努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。”构建人类命运共同体，关键在行动。加强疫情防控国际合作，是发挥我国负责任大国作用、推动构建人类命运共同体的重要体现。我们将同相关国家密切沟通，共同维护地区和世界公共卫生安全。只要我们秉持人类命运共同体理念，精诚合作、共克时艰，一定能夺取疫情防控斗争全面胜利。

（执笔：许利平）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 09 版）