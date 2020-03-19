议政建言·决战决胜脱贫攻坚

全国政协农业农村委副主任陈晓华：

衔接好脱贫攻坚与乡村振兴

新冠肺炎疫情对农业农村经济造成一定冲击。建议分级分类制定防控政策，实行差异化管理，地方政府要敢于担当，实事求是地解决问题，保障人员、物资等生产要素的流通。加大对农业生产的扶持，为保护农民种粮意愿，可以在稳定粮食收购价格上做一些政策调整，给出一个稳定的预期。

整体来看，脱贫攻坚仍需进一步强化和落实责任。抓紧筑牢产业脱贫基础，加强特色优势产品基地建设、支持农业新型经营主体发展，加快补齐农产品加工物流基础设施短板；高度重视贫困地区致富带头人和乡土人才培养。

进一步研究脱贫攻坚与乡村振兴的衔接问题。在领导体制、政策措施、重点任务、考核评价机制等方面进行探索，可选择若干脱贫摘帽县开展试点示范，以点带面，扎实推进乡村振兴战略。

全国政协委员、吉林省政协主席江泽林：

注重农业产业融合发展

此次疫情对贫困人口务工收入、贫困家庭经营收入和农村产业融合产生了一定影响。应认真分析，精准发力、科学施策。

对今年的粮食及主要农产品生产要提出更高要求，并作为刚性任务。加强生产督导，及时发现和解决出现的困难和问题。要对粮食及主要农产品供求情况提前科学研判，实时监测，确保供给充足。

产业扶贫是脱贫的必由之路，要注重把贫困农村劳动力纳入产业组织和产业链条中，参与产业融合发展，要根据产业融合主体生产经营状况和吸纳劳动力特别是贫困劳动力的情况，给予指导帮助和政策支持。

社会保障是兜底的措施，要注重充分发挥其作用，真正做到不落一人。在农村低保标准与国家扶贫标准“两线合一”的前提下，加强具体政策对接，统一口径。面对疫情挑战，也应进一步强化社保兜底的应急作用，为长期稳定脱贫赢得时间。

全国政协常委、中国农业银行董事长周慕冰：

金融要发挥黏合剂作用

疫情对脱贫攻坚的影响是暂时的、局部的、可控的，只要应对有方、精准施策，可以把影响降到最低。做好脱贫攻坚金融服务是金融部门的重要责任，金融部门要主动担当作为、迎难而上，全面推进金融扶贫工作。

保障资源投入。以农业银行为例，今年各项工作投入和资源政策要向挂牌督战的52个未摘帽贫困县和1113个贫困村倾斜。在832个国家扶贫重点县，新增贷款将不低于1000亿元，贷款增速要高于全行。精准扶贫贷款将保持持续增长，在深度贫困地区贷款增速高于所在一级分行贷款增速。

坚持联动协作。金融部门要发挥黏合剂作用，动员整合各方力量，协同作战提升扶贫成效。要紧紧依靠地方政府和农村基层党组织，通过设立产业基金、扶贫贷款风险补偿基金等方式，撬动更多社会资金参与扶贫工作。要与村两委联合开展信用村、信用户创建，破除金融资源进农村缺乏抵押担保的障碍，形成基层治理与金融扶贫的互促互进。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 18 版）