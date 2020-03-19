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世卫组织呼吁——

欧洲应借鉴中国经验遏制疫情

2020年03月19日08:35 来源：人民网－人民日报

人民网布鲁塞尔3月18日电  （记者张朋辉）哥本哈根消息：当地时间3月17日下午，世界卫生组织欧洲区域办事处举行新闻发布会，世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格呼吁欧洲国家，借鉴中国经验，采取最大胆行动，遏制疫情在欧洲传播。

克鲁格说，中国等国家的经验表明，通过快速检测识别病人、追踪密切接触者、充分准备医院和病房、保持安全社交距离、采取社区行动等措施，可以有效遏制疫情传播，拯救生命。目前全球1/3的新冠肺炎病例出现在欧洲，欧洲每个国家都应采取最大胆的行动，阻止、减缓病毒传播，“疫情与我无关”的想法是错误的。

世卫组织日前表示，欧洲已是新冠肺炎全球大流行的“震中”。根据世卫组织最新疫情通报，截至欧洲中部时间3月17日上午10时，世界共报告新冠肺炎确诊病例179111例，其中欧洲地区共报告64188例，比前一天增加8506例，累计死亡3108例。

世卫组织已向欧洲多国派遣专家组，协助医院床位准备、政策协调、卫生规划、实验室服务、快速反应等。17日，欧盟领导人决定对欧盟以外人员前往欧盟国家的“非必要旅行”采取限制措施，为期30天。法国、比利时等欧洲多国升级了防控措施。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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