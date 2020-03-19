东南亚国家多措并举防疫情扩散

近期，东南亚各国新冠肺炎确诊病例持续增加。各国政府纷纷采取更严格的管控措施，一些国家借鉴中国的防控经验，积极应对疫情。

马来西亚卫生部3月18日表示，截至当天中午12时，该国新增117例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例790例。3月18日，泰国累计报告确诊病例212例；印尼的确诊病例17日达到172例；菲律宾17日报告累计确诊病例187例；越南17日累计确诊66例；柬埔寨17日累计确诊病例达33例。

分析认为，东南亚国家疫情的扩散，与聚集性活动和输入性病例密切相关。在马来西亚17日确诊的120例病例中，95人参加过在吉隆坡举行的一场宗教活动。泰国卫生部常务次长素空介绍，该国新增确诊病例中大多数与娱乐场所、餐厅聚餐等群体性感染有关。新加坡17日新增的23例确诊病例中，17例来自西班牙、法国、美国、丹麦等国。

东南亚国家积极采取措施防控疫情扩散。在新加坡，科学防控疫情措施发挥了重要作用。杜克—新加坡国立大学医学院研制出血清测试方案，可以准确、快速找出传染群和“隐性患者”，及时阻断病毒传播。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示：“新加坡现有近900个基层诊所，能在第一时间诊断出病例，并将重症患者转移到大医院进行治疗，从而有效分散大医院的负担，提高整个医疗体系的效率。”

越南近日暂停对多个欧洲国家的单方面免签，暂停了电影院、酒吧、剧院等娱乐场所的活动；马来西亚宣布，3月18日至31日实行严格的出入境控制，除基本公共服务项目外，学校和企业都将关闭，全国停止大型聚集活动；泰国从18日开始关闭曼谷及周边地区的娱乐场、酒吧等至本月31日，同时推迟宋干节假期；文莱实施了全面旅游禁令，禁止所有在文莱的当地和外国人离境。“现有条件下，限制人员流动可以最有效减少聚集性和输入性传染。”泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德说。

新冠肺炎疫情发生以来，东南亚国家坚定支持中国抗击疫情；在东南亚国家抗击疫情的紧要关头，中国及时提供力所能及的支持和帮助。3月9日晚，一艘装载60多个集装箱纺织原材料的中国班轮抵达柬埔寨西哈努克港，随后还有6艘班轮相继运送原材料抵柬，以解决柬纺织业原材料短缺问题；17日晚，中国援助柬埔寨新冠病毒测试试剂运抵金边。中方后续还将援助防护服、口罩等物资，并将派出一支5至7人的医疗专家组，加大对柬埔寨防疫支持力度。中国政府正紧急筹措物资，向菲律宾政府提供试剂盒、口罩、防护服等抗疫物资。

“中国和东南亚国家是好邻居、好伙伴。疫情期间，中国伸出援助之手，印证了中国一直所坚持的睦邻友好政策。双方真诚的相互支持，将增强各自抗击疫情的信心和信念，也为世界树立守望相助、患难与共的样板。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒对本报记者说。

东盟副秘书长康富表示，东盟对中国政府应对新冠肺炎疫情展现的决心和能力感到钦佩。疫情发生后，中方及时向东盟秘书处通报相关信息，彰显了中国开放和负责任的良好形象，东盟对此高度赞赏。公共卫生事件需要各方携手应对。东盟作为中国近邻，将加强与中方在疫情应对方面的合作，共同战胜疫情。

（本报曼谷3月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 17 版）