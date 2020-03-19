北京市教委：因疫情影响高校学生毕业可适当延期

本报北京3月18日电（中青报·中青网记者 樊未晨）记者今天从北京市教委获悉，根据北京市教委《关于做好疫情防控期间高校应届毕业生毕业就业工作的通知》，为全力以赴打好高校疫情防控阻击战，最大程度降低疫情对应届毕业生（专科、本科、硕士、博士）毕业就业工作造成的影响，北京市教委提出，因疫情影响确实无法按时毕业的学生，可适当延长毕业期限，对因疫情影响确实无法按时完成学位论文的学生，经学校学位评定委员会研究，可适当顺延培养和学位授予时间。

对于大学生非常关心的毕业问题，北京教委提出，在疫情防控结束之前，毕业生可通过线上答疑、远程答辩等方式有序开展毕业论文（设计）选题、开题、指导、答辩等环节工作。对按时完成培养计划且毕业论文（设计）符合质量要求的学生，应努力保障其顺利毕业。因疫情影响确实无法按时毕业的学生，可适当延长毕业期限。

各高校要结合疫情防控要求，研究制定特定情况下学位授予工作方案，根据毕业时间及学位授予工作进度，统筹做好毕业生学位授予相关工作。对因疫情影响确实无法按时完成学位论文的学生，经学校学位评定委员会研究，可适当顺延培养和学位授予时间。

关于高校应届毕业生就业问题，通知要求各高校创新就业服务方式，多渠道挖掘就业岗位，配合有关部门组织实施基层就业项目，指导毕业生积极参加网上招聘活动。毕业生确定就业单位后，可以通过教育部全国普通高校毕业生就业签约系统进行线上签约，也可以通过传真、邮寄等方式签订书面协议。对于未落实就业单位的毕业生，可按规定将户口和档案暂存学校两年，待落实单位后再办理就业手续。