北京“韩博仕健康医疗城”举行复工仪式

3月17日，韩博仕医疗集团在北京国门第一镇天竺镇府前大街举行2020年顺义区重点项目“韩博仕健康医疗城”复工仪式。

当前北京市顺义区“抗疫防控”、“复工复产”两手抓，努力把疫情对经济社会发展的影响降到最低。顺义“韩博仕健康医疗城”按市委要求主动复工，减量升级，中国健康体检“慈铭模式”创始人韩小红博士积极投巨资盘活天竺现有资产，结合目前疫情需求，针对大预防及消费医疗特点配合首都发展方向补齐功能短板，提高防疫水平提升百姓免疫力，完善北京的“四个中心”建设，为北京百姓提供优质大健康服务重要民生项目。

北京市顺义区委卫生健康工委书记、卫生健康委主任董杰昌在复工仪式致辞中提到，抗击疫情顺义区取得一定成绩，现阶段要继续抓好防控工作，面对新形势未来将重视公共卫生服务功能建设，重视医疗大预防发展方向。建设北京顺义“韩博仕健康医疗城”，贯彻落实响应顺义区政府开展的“四好工程”全面提升医疗软硬实力；提升顺义区区域医疗服务能力，提高人民群众就医满意度。

为落实“健康中国行动"更好满足消费升级下的市场需求和更高层次的为人民健康服务，同时为顺应韩博仕医疗集团全球化战略布局，在北京顺义天竺地区创建国际医疗创新模式地标建筑“韩博仕健康医疗城”。健康城拟在2020年底前引入不少于50家，具有地区技术特色的中高端医疗服务机构，覆盖从-1岁到100岁全生命周期人群的免疫力和生育力保护健康服务。顺义区拥有众多国际化商圈，国际学校聚集，健康城将利用独家领先IT技术平台，为入驻医疗机构提供延长的服务半径，节省营销运营费用，激活私域流量。