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14种检测试剂获欧盟认证

2020年03月18日11:42 来源：北京日报

在昨天的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部科技司司长雷朝滋透露，据不完全统计，清华大学、四川大学等5所高校研发的14种新型冠状病毒检测试剂获得了欧盟CE认证，正式取得进入欧盟市场的资质。我国已向国外捐赠了一批试剂，并向意大利、英国、荷兰等十余个国家开始供货。

科技部生物中心主任张新民表示，针对阻断轻型、普通型病例向重型转化，重点推广磷酸氯喹、法匹拉韦和中医药，针对重型、危重型患者的救治，重点推动恢复期血浆、托珠单抗、干细胞和人工肝的临床应用，目前均已取得良好进展。

据介绍，中国科研团队最早向世界卫生组织共享了病毒全基因序列；国家生物信息中心发布“2019新型冠状病毒资源库”，国家微生物科学数据中心发布“全球冠状病毒组学数据共享与分析系统”，为全球病毒基因组序列发布、病毒基因组变异数据分析提供支持。中国向世界公开新冠肺炎诊疗方案及药物筛选结果，法匹拉韦、恢复期血浆、中药等重点药物已向发生疫情的相关国家提供。目前,中国已有多家企业或科研机构与国外开展合作，推进新冠肺炎疫苗研发。（记者 任敏 刘欢）

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治疗新冠肺炎中医药疗效如何

国家中医药管理局科技司司长李昱透露，全国除湖北以外的地区，中医药参与救治的病例占累计确诊病例的96.37%，在湖北地区中医药的参与率也达到了91.05%。

中医药在阻止轻型、普通型的患者向重型、危重型发展方面发挥了重要的作用。国家中医药管理局设立应急专项，对10个省市1261名服用“清肺排毒汤”的患者临床观察显示，没有1例轻型患者转为重型，没有1例普通型患者转为危重型。

在重型和危重型患者的治疗中，中医药也发挥了很好的作用，特别是在退高热、促进渗出吸收、提高氧合水平、降低肺纤维化方面都发挥了很好的作用。在国家卫健委发布的诊疗方案中，所有的中药方剂都显示出了非常好的临床疗效。

(责编：李轶群、许晓华)


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