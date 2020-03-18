助多国抗疫彰显中国责任担当

3月16日，来自中国的30万只口罩运抵比利时列日机场。这是欧洲新冠肺炎疫情暴发以来，比利时首次得到大规模外来援助。这批物资由阿里巴巴公益基金会和马云公益基金会提供。新华社记者 张铖摄

塞尔维亚政府16日宣布，在中国驻塞尔维亚使馆和塞尔维亚政府的协调配合下，中国援助首批核酸检测试剂盒于当地时间15日晚运抵贝尔格莱德。这是塞尔维亚收到的第一批来自国外的疫情防控物资，塞尔维亚总统武契奇和总理布尔纳比奇分别通过媒体向中国表示感谢。

截至目前，中国已与全球100多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件；向韩国、日本、意大利等受疫情影响较大的国家提供抗疫物资和检测设备等援助；向伊朗等国派出专家组；向世卫组织捐款2000万美元，用于支持抗击新冠肺炎疫情的国际合作……

疫情当前，中国专家驰援海外团结合作抗疫的举动得到世界卫生组织的高度赞赏。世界卫生组织总干事谭德塞16日在社交媒体表示，中国已经做出了一个暖心的团结协作范例。“面对新冠病毒这个共同的敌人，我们所有人必须团结起来，互帮互助。”

中国国际问题研究基金会高级研究员，前驻外大使王珍接受本报采访时认为，中国始终坚持病毒无国界，必须以“人类命运共同体”的理念加强国际合作，才能取得“战疫”完胜。本着主张合作抗疫的一贯立场，中国不仅始终以公开、透明、讲真话的精神同世卫组织和有关国家保持沟通，并在自己十分困难的情况下，向其他有需要的国家提供力所能及的支持和援助。

王珍称，这些举措有“投桃报李”之意，但更重要的是“雪中送炭”，助人解“燃眉之急”，是践行“人类命运共同体”的具体行动，而且是在中国自己已经在“战疫”中作出重大牺牲、蒙受巨大损失、防控任务依然艰巨，救护物资紧缺的情况下做出的，体现出“大国的胸怀与担当”。

“中国从来无意以‘援助’换赞许，以钱物博好评，更不齿于附加利己的政治条件。”王珍表示，就在中国伸出援手的时候，美国高官抨击中国未及时向国际社会如实公布疫情，贻误了世界防疫的“战机”，指称中国“欠世界一个道歉”，这是彻头彻尾的颠倒是非，混淆黑白。

经过艰苦努力，中国新冠肺炎疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果。记者了解到，连日来，哈萨克斯坦、捷克、亚美尼亚、黎巴嫩、厄瓜多尔等国纷纷表示，中国应对疫情的经验值得学习，愿与中国加强疫情防控与治疗方面的交流合作。

哈萨克斯坦总理马明16日在会见中国驻哈大使张霄时表示，中国人民在短时间内取得抗疫重大成果，他对此感到由衷钦佩，愿借鉴中方相关经验阻击疫情在哈萨克斯坦蔓延。

王珍表示，中国为国际社会争取到“窗口期”，世卫组织领导人和专家们不只一次说过“世界欠中国一个感谢”。中国为世界赢得了时间，当世界上许多科学家正在查找“零号病人”以弄清病毒来源的时候，美国高层政客及其喉舌媒体却在对中国搞“污名化”，指称新冠病毒来自中国，显然是在“甩锅”。

“面对这样的恶意指责，中国不能忍气吞声，更不能背黑锅，必须旗帜鲜明地予以回击，以正视听。”王珍说，“不求人夸颜色好，只留清气满乾坤”讲的是不图虚名，不沽名钓誉的中华传统美德，而嫉恶如仇，敢于斗争，善于斗争则是中华民族不屈不挠的风骨，谁也不能妄想让中国人民吞下损害民族尊严的苦果。

外交部：

坚决反对美政客称新冠病毒为“中国病毒”

新华社北京3月17日电（记者 朱超）针对美国总统特朗普在推特上称新冠病毒为“中国病毒”，外交部发言人耿爽17日说，中方对此强烈愤慨、坚决反对，敦促美方立即纠正错误，立即停止对中国的无端指责。

耿爽在当日例行记者会上说，近来，美国一些政客把新冠病毒和中国相联系，这是对中国搞污名化，“我们对此强烈愤慨、坚决反对。”世界卫生组织和国际社会明确反对将病毒同特定的国家和地区相联系，反对搞污名化。中方敦促美方立即纠正错误，立即停止对中国的无端指责。

耿爽说，当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发、扩散、蔓延，当务之急是国际社会齐心开展抗疫合作。美国应当首先做好自己的事情，同时为抗疫国际合作、维护全球公共卫生安全发挥建设性作用。（记者 丰家卫）