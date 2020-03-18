贵州两地恢复堂食 提倡使用公筷公勺

3月17日，贵州省贵阳市、安顺市两地在同日发布通告，恢复堂食，提倡使用公筷公勺取食，不交叉使用餐具。

当前疫情防控工作重点转向对国(境)外入境人员的登记、隔离、管控。安顺市决定放宽对餐饮、酒店、商铺商场、批发零售等服务业的管控，恢复营业。

贵阳市在继续鼓励外卖送餐的同时，除学校内部餐饮场所外的餐饮场所(含餐饮夜市、咖啡馆、茶馆等)可恢复堂食，进入人员须佩戴口罩、扫描“贵州健康码”，分散就餐，避免聚集。

恢复堂食的餐饮场所，要建立全体员工健康档案，每天进行体温检测，严禁带病上岗。加强餐厅通风换气，保证室内空气流通。配备正常的洗手设施和速干手消毒剂。

在贵阳，75座以下的餐饮场所，餐桌间距应保持1米以上，座位间隔应保持1米以上，就餐时使用公筷公勺。75座以上的餐饮场所，进入人员须检测体温，接待量不得超过正常容纳量的50%，餐桌间距应保持1米以上，座位间隔应保持1米以上，就餐时使用公筷公勺。

安顺市要求首次恢复堂食的餐饮企业，必须对就餐场所、设备设施、餐饮用具等进行一次彻底的全面消毒和安全检查。

用餐人员原则上凭在“贵州健康码”平台上获得的绿色健康码进店消费，进店时必须测量体温，除用餐时间外，用餐人员应全程佩戴口罩。要文明就餐，不大声喧哗，避免口沫横飞。

安顺市餐饮场所减少桌椅摆放，数量不超过平时的50%，餐桌间距不少于1米；实行预约就餐、错峰就餐，控制就餐人流，确保就餐人员保持不少于1米的距离，尽量同向而坐；每个包间只开一桌，就餐人员隔位相坐，每桌人数不超过8人；要使用公筷、公勺取食，不交叉使用餐具，碗筷使用一次消毒一次。

两地同时提醒，广大市民群众要注重自我防护，公共场所要佩戴口罩，自觉保持与他人距离，避免参加聚集活动。

截至3月17日，贵州省累计报告新冠肺炎确诊病例146例，死亡2例，已实现确诊病例、疑似病例双“清零”。贵阳市16日发现一名境外输入无症状感染者。 (记者 杨茜)