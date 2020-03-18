兰州为民众“菜篮子”减负 投放千余吨低价储备蔬菜

3月17日，记者从兰州市粮食和物资储备局获悉，该局再次投放政府冬春储备蔬菜1500吨，价格低于市场批发价，为疫情期间民众“菜篮子”减负。

“投放包括大白菜、莲花菜、土豆、胡萝卜、绿萝卜、洋葱六个品种。”兰州市粮食和物资储备局工作人员介绍，依托兰州国际高原夏菜采购中心、西部市场等各大蔬菜批发市场，采取“政府统一安排，承储企业销售”的方式进行投放。此次投放蔬菜价格均低于市场批发价。

据了解，2019至2020年度兰州市冬春蔬菜储备期共4个月，储备土豆、莲花菜、胡萝卜等6个品种5000吨。此前兰州已投放3500吨储备蔬菜，加之此次投放的1500吨储备蔬菜，确保民众“菜篮子”和防控物资的保障供应。

目前，兰州粮油蔬菜供应正常、品种丰富，未出现价格剧烈波动的异常情况。

此外，兰州市场监管部门表示，疫情防治期间，对相关经营者囤积居奇等扰乱正常市场秩序的行为，一经查实，将依法给予严处。如有哄抬物价等行为，民众可拨打12315进行投诉举报。(史静静)