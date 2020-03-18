美味不打折 分餐不分爱 让分餐为你的健康助力

“咱好不容易聚到一起吃顿饭，可得多吃点，来来来，我帮你夹点菜！”

“这个碗来不及洗了，干脆，咱俩凑合用一个吧，反正一家人无所谓的。”

“你不够吃吧？来来来，我匀一点给你。”

……

有人可能在进餐时无意中使用了对方的餐具，也有不少人因为想要照顾亲人朋友，用自己的餐具帮对方夹菜。那么，这种使用餐具的方法是不是科学合理呢？又会不会因为这样使用餐具给自己和亲人朋友带来困扰？

实际上，在我国，倡导分餐制早已有之，2003年“非典”期间，分餐制曾被很多餐厅采用，但很快又销声匿迹。究其原因，餐厅认为分餐制增加了自身运营成本，动力不足；而消费者也不甚在意。2016年，《中国居民膳食指南（2016）》发布，明确提出不浪费和分餐制。2019年，健康中国行动启动，再一次强调在集体用餐中采取分餐制。

为什么要倡导分餐制？分餐会不会令家人彼此疏远、影响亲朋好友间的感情？分餐制又能够解决哪些问题呢？新华网特邀中国疾病预防控制中心营养健康所教授杨月欣为您一一解读。

什么是分餐制？

目前，我国大多数家庭采取合餐的进餐方式。所谓“合餐”是指多人合用一份或几份菜肴。与“合餐”相对，“分餐”是指由厨师、服务人员或家人，按照等量的原则，把主食和菜肴分配到餐具中，供每一位就餐者独自享用。

分餐制具有卫生、互不传染可能携带的疾病，以及减少浪费等优点。分餐制更注重每个人自负其责、把握分量、吃光所给。通过推行分餐制，使用公筷、公勺，这样一些良好的卫生习惯将可以“走上”餐桌，守护我们的健康。

分餐不但不会分爱，还会分享健康

有朋友担心，“分餐”会不会意味着“分爱”，让亲朋好友觉得“生分”？同时，我国“合餐”的餐饮传统流传已久，讲究团圆的热闹氛围看起来也不适合分餐。但试想，如果因为合餐而感染了不必要的疾病，还何谈对家人朋友的关爱？

各种类型的污染，可能通过食物或饮食，让人“病从口入”，最终致人生病。其中，生物性的污染，包括：病毒、细菌、真菌、寄生虫等病原体。这些污染一部分是原发性的（即食物本身已被污染），一部分是继发性的外源污染（如加工导致），再一部分就是就餐聚集密切接触而导致的传染。举例来说，合餐过程中，合餐者A被上述病原体污染的手，与其他合餐者B、C、D的餐具、水、食物等密切接触，并经由合餐者们的筷子、碗、杯子等餐具通过合餐者的唾液，以及近距离的呼吸、飞沫等方式传播。

通过饮食方式进入人体内部的致病因素，最终导致人患上感染性疾病或者中毒性疾病等，这被称作食源性疾病。食源性疾病的类型相对较多，较为常见的包括食物中毒、肠道传染疾病、寄生虫疾病以及人畜共患传染疾病等。根据世卫组织统计，食源性疾患的发病率居各类疾病总发病率前列，而在疾病的各类传播途径中，唾液是最主要的途径之一。

事实上，中国是乙肝、胃癌等肠胃疾病高发病率国家之一，超过世界平均水平。这些传染性疾病大都与”吃“相关，或直接或间接。“合餐”是很多疾病发生的重要原因之一。

在现代社会里，表达关怀的方式多种多样，“合餐”早已不是唯一选择。如今，围炉不一定共食，一些家庭、餐饮企业的烹饪或餐饮方式也在不断改进中。

例如火锅、自助餐、菜饭放入同一食盒统一供应等方式，都是改变用餐方式的尝试。

推行分餐的好处有哪些？

1.培养卫生文明好习惯，减少交叉感染，降低食源性疾病和传染性疾病的发生。

2.培养良好健康生活行为，对合理膳食、平衡营养、控制食量，以及预防肥胖糖尿病癌症等慢性疾病同样具有深远意义。

3.有助于合理膳食，遏制大吃大喝、减少铺张浪费。促进良好社会风气转变。

4.传承优良中华传统饮食文化，促进饮食文化弘扬发展，对烹饪方式、量化、器皿、盐、糖等使用等提出新要求。

此次疫情为我们推广分餐制提供了契机，为了家人、朋友和自己的健康着想，让我们调整进餐方式，让我们“分餐不分爱”。(芦俊文）