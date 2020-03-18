国家卫健委：3月17日0—24时新增确诊病例13例 累计治愈出院病例69601例

人民网北京3月18日电（董童）国家卫生健康委于18日在官网发布的《截至3月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，新增死亡病例11例（湖北11例），新增疑似病例21例。当日新增治愈出院病例922例，解除医学观察的密切接触者1014人，重症病例减少208例。

情况显示，截至3月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例8056例（其中重症病例2622例），累计治愈出院病例69601例，累计死亡病例3237例，累计报告确诊病例80894例，现有疑似病例119例。累计追踪到密切接触者682327人，尚在医学观察的密切接触者9222人。

湖北新增确诊病例1例（武汉1例），新增治愈出院病例896例（武汉812例），新增死亡病例11例（武汉10例），现有确诊病例7795例（武汉7483例），其中重症病例2580例（武汉2514例）。累计治愈出院病例56883例（武汉40032例），累计死亡病例3122例（武汉2490例），累计确诊病例67800例（武汉50005例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

3月17日0—24时，新增报告境外输入确诊病例12例（广东5例，北京3例，上海3例，四川1例）。截至3月17日24时，累计报告境外输入确诊病例155例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例257例：香港特别行政区167例（出院92例，死亡4例），澳门特别行政区13例（出院10例），台湾地区77例（出院22例，死亡1例）。