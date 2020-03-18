积极克服疫情影响 防疫复产两不误

为了克服疫情影响，各级妇联积极主动服务家政企业，了解她们的困难和需求，帮助有序复工复产， 把党和政府的温暖传递给每一位家政从业者。同时，巾帼家政人积极响应全国妇联号召，坚守岗位，发挥巾帼家政在社会生活和家庭生活中的独特作用，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务贡献家政人力量

家政服务既可满足城市家庭育儿养老等现实需求，又能为妇女提供就业创业机会，是一项一举多得的民心工程。 年初以来，受新冠肺炎疫情影响，家政行业面临在岗员工少、入户困难等复工复产方面难题。

疫情无情，妇联有爱。为了克服疫情影响，各级妇联积极主动服务家政企业，了解她们的困难和需求，帮助有序复工复产， 把党和政府的温暖传递给每一位家政从业者。同时，巾帼家政人积极响应全国妇联号召，坚守岗位，发挥巾帼家政在社会生活和家庭生活中的独特作用，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务贡献家政人力量。

及时解决困难 助力复工复产

作为全国巾帼家政服务业的龙头企业，山东济南阳光大姐家政创新工作方法，通过远程指导、网上课堂、线上签约等方式化“危”为“机”。从春节假期开始保持服务热线24小时不间断，为急需服务的用户提供远程咨询和服务，并运用信息化技术对已有的家政业务信息管理系统进行升级，通过阳光大姐家政小程序实现了用户手机预订服务、线上签约、在线缴费、在线续签功能，让用户咨询、签约更加便捷。目前阳光大姐最核心的月嫂业务复工率已达80%左右。

“看着朋友都陆续返岗，我在家也坐不住了。幸好公司在疫情期间帮我排单，通过视频面试，提前一个月锁定服务对象。”目前已正常上岗的“好苏嫂”陈阿姨高兴地说。

面对突如其来的疫情，江苏省妇联及时帮助好苏嫂家庭服务有限责任公司做好疫情防控，建立“好苏嫂”姐妹群，开展视频面试、网上签单，规范复工流程……解决她们复工中遇到的各种难题。得知家政服务员陈玲因疫情无法上岗而担心没有收入来源时，公司及时对陈玲进行心理疏导，同时帮她申请公司的疫情补助，提供基本的生活保障。“非常感谢好苏嫂帮我们申请疫情补助政策，帮我家解决了这段时间的生活困难。”陈玲感动地说。

“我们也想复工，但是买不到防疫物资。”2月23日，石家庄市无极县福嫂微信群收到这样一条信息。第二天，无极县妇联积极协调，帮助复工的家政公司协调解决100个医用口罩、20公斤消毒液以及20包酒精消毒湿巾；行唐县妇联积极联系中国人寿保险公司为唐嫂家政等公司20名家政工作人员免费赠送抗疫保险……疫情期间，河北省各级妇联联合百余家家政公司，从“线上选人”到“视频面试”，再到“在线签约”，帮助河北福嫂对接岗位，并开展多项暖心服务，助力河北福嫂复工复产。

为克服疫情影响，在黑龙江省妇联的动员下，省家庭服务业协会携手斑马·风声商学院共同打造了“风声商学院家政培训体系建设加速营”项目，旨在通过线上社群学习交流，探讨家政企业借势互联网转“危”为“机”、推进盈利模式快速转型的思路和方法，助力家政行业提质扩容。

为帮助甘肃、河北承德地区贫困妇女早日脱贫奔小康，日前，天津市妇联联合天津市妇女家庭服务业协会为两地姐妹举办家政用工专场招聘会，帮助贫困妇女对接岗位的同时，也助力家政企业解决疫情期间用工难题。

搭建线上培训平台 服务复工送技能

疫情防控期间，各地妇联积极行动，开设丰富多彩的网上培训课程，为巾帼家政人在线学技能提供平台。

全国妇联委托山东阳光大姐家政公司开发家政培训平台，为有意愿到家政服务领域就业的妇女提供免费在线技能培训，并制作服务手册，指导大家进行线上注册、登录、在线学习。各地妇联积极利用平台，鼓励本地区贫困妇女上网学习，对接转移就业。

“抗击新冠肺炎疫情家政服务人员应知应会知识；做一名金牌育婴师的要诀……”日前，山西省妇联在“半边天网”“山西半边天”微信公众号同步上线推出“晋嫂”家政在线课堂，邀请全国知名行业专家教授，就家政复工防疫、育婴、养老、家庭餐等热点进行专题讲授，帮助从事家政服务的姐妹在线充电学习。

自2月15日开始，在安徽省妇联的支持下，安徽省皖嫂家政服务有限责任公司与中澳科技职业学院联合开展“居家防疫·网上学技”暨家政公益大讲堂活动，每天在抖音和虎牙两大平台开设直播课堂，为广大妇女姐妹们带来母婴护理、育婴技能等网上培训课程。同时皖嫂家政在看点直播、微信员工群、宝妈群、孕妈群开设家政公益课程。截至目前，已超过8.5万人观看线上课程。

“要注意产妇的子宫、刀口、侧切口的护理及消毒......”河南省驻马店市妇联联合市雪绒花家政培训学校开展巾帼家政线上培训公益课，通过微信群开播，主要讲解母婴护理技巧、月子餐制作等知识，帮助家政员提升技能，以便在战胜疫情后迅速复工复产。

凝聚家政人力量 增强战“疫”信心

在各地妇联的指导帮扶下，各地家政企业有序复工复产的同时，也积极履行社会责任，弘扬人间大爱，助力打赢疫情防控阻击战。

正月初一，重庆巴渝大嫂家政服务有限公司家政员姜红就投入万州区五桥疫控中心后勤保障组工作。每天从早上六点工作到晚上十点，有时工作到凌晨。“虽然很累，但很有成就感，工作人员吃好了，就更有力气去抗击疫情，我们就能早日迎来最后的胜利。”姜红说。

在重庆市妇联和市家政服务指导中心的号召下，无数“巴渝大姐”投入疫情宣传、医务人员后勤保障等疫情防控工作中，用实际行动展现了巾帼家政人的担当。

在浙江省妇联的动员下，2月15日，省巾帼家政服务联盟发起“你守护大家，我服务你家”倡议，号召全省家政企业给抗疫一线医护人员家庭提供免费家政服务。短短半月，全省近80家家政企业积极响应，据不完全统计，共奉献家庭保洁、母婴护理、整理收纳等时长达2.5万小时、价值130余万元的免费家政服务项目。

“你们守护病人，我们守护你们！”疫情发生后，作为新疆巾帼家政示范基地，新疆天融健康管理服务有限公司积极动员家政服务员投身疫情防控阻击战，1000余名保洁员和护理员主动请缨，分别进驻伊犁州新华医院等十余家医院开展保洁和护理工作，同白衣天使一起奋战在抗疫一线；乌鲁木齐阿丽亚家政公司成立了巾帼家政志愿服务队，配合社区开展疫情防控宣传，帮助排查人员信息，为困难家庭提供后勤服务，守好疫情防控社区防线。

陕西省妇联日前指导省巾帼家政服务协会举办了“凝聚她力量 致敬她榜样——讲述你我她的战疫故事”线上活动，通过讲述巾帼家政人在抗击疫情一线、维护社会安宁、守护家庭幸福的故事，展现巾帼家政人的责任和情怀、大爱和担当，凝聚全力战“疫”、共克时艰的奋进力量。（记者 田珊檑）