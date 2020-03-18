保证援鄂医疗队有序安全顺利撤回

随着湖北新冠肺炎疫情形势好转，经批准，援鄂医疗队开始有序撤回。17日下午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰来到武汉东西湖方舱医院，代表党中央、国务院，为即将离鄂的部分国家紧急医学救援队送行，感谢白衣战士们逆行出征、舍生忘死的巨大付出，希望大家保重身体，回去后继续发扬优良作风，全力以赴保障人民群众身体健康和生命安全。

孙春兰指出，在国家最需要的时候，在湖北人民、武汉人民最需要的时候，广大医务工作者深入一线，不顾危险，不辞劳苦、不畏艰辛，英勇无畏地投入防控救治工作，体现了医者仁心的崇高精神，为湖北省、武汉市疫情救治防控工作作出了重大贡献，是当之无愧的最大功臣，是“新时代最可爱的人”。

孙春兰强调，各医疗队要在保证当地患者救治需要的基础上，有序、安全、顺利撤回，尚有救治任务的医疗队暂不撤回，承担急危重症抢救任务的最后撤回。要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中央应对疫情工作领导小组部署，切实关心关爱广大医务人员，相关地方政府要妥善安排好医疗队员撤回后的休整、体检等保障工作。希望广大医务人员回到家乡后，继续保持在这次抗疫工作中展现出的精神风貌，完成好党和人民赋予的神圣使命。

今天，来自江苏、辽宁等地的15支国家紧急医学救援队启程返回。（记者 胡浩 赵文君）