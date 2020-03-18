国家卫健委：湖北以外地区全面有序恢复正常疫苗接种

记者3月17日从国家卫生健康委了解到，国家卫生健康委办公厅日前印发了《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控全面有序开展预防接种工作的通知》，要求各地根据疫情形势变化，科学统筹新冠肺炎疫情防控和预防接种工作。

据了解，前期，我国部分地区根据新冠疫情防控工作需要，暂停或调整了预防接种服务。当前，我国新冠肺炎疫情防控呈现积极向好态势，为统筹做好新冠肺炎疫情和疫苗针对传染病的预防控制工作，保护群众身体健康，国家卫生健康委要求各地根据疫情形势变化，科学统筹新冠肺炎疫情防控和预防接种工作。

《通知》要求，各省级卫生健康行政部门要认真落实国务院联防联控机制《关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》要求，根据本省域内划分的新冠肺炎疫情风险等级，指导相关县区预防接种门诊科学合理制订并落实有关防控措施，全面有序开展预防接种工作。各地疾控机构要指导预防接种门诊创新服务方式，通过网络或电话开展预约接种，优先安排因疫情防控未及时接种的国家免疫规划疫苗补种及其他疫苗后续剂次接种。接种门诊要科学确定每日接种量，合理安排接种时段，尽可能减少接种前等待时间，避免接种后留观人员聚集。要加强接种场所内部环境消毒，开窗通风，引导受种者及陪护人员做好个人防护。对于新冠肺炎疫情风险评估等级较高的地区，预防接种门诊要严格落实环境卫生消毒、出入人员测温、健康线设置等措施，预防接种工作人员要做好个人防护，严防机构内感染事件发生。（记者彭芸）