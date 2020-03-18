青田：微信群充当防疫“轻骑兵”

最近半个月，手机微信成了浙江省丽水市青田县侨联主席叶毅青的主要工作“阵地”。在青田籍侨胞重点居住国分领区、分大区、分城市、分侨团、分层级建立“侨海通”疫情跨洋联防联控微信、钉钉群网络，是青田侨联近期的重点工作之一。

521个海外微信、钉钉群，1700余名侨领担任微信群管理员，500余名青田侨联等相关部门干部进群，90余名青田县人民医院医生驻群听诊，覆盖近8万个海外侨胞家庭……数字的背后，是联结成千上万海外侨胞的抗疫防线。

“青田县有33万侨胞分布在120多个国家和地区，其中意大利有近9万人、西班牙有12万多人。”叶毅青说，近来，意大利、西班牙等欧洲国家新冠肺炎疫情形势日渐严峻，从2月27日起，青田侨联开展一系列海外疫情防控工作，为海外侨胞提供服务。“我们的初衷是让每一位海外侨胞都能找到组织，在需要帮助的时候不再孤立无援。”

“有微信的侨胞都在群里”

“各位会长：本次捐赠的口罩分配需要各位侨胞的名单和家庭人数，请大家把名单编好发给我，谢谢支持。”罗马时间早晨7点半，意大利青田总商会会长吴光海刚起床，就忙着在自己管理的“青田总商会抗疫小组”微信群里发消息。群里的33名成员，分工管理着30多个疫情跨洋联防微信群。吴光海说：“只要有微信的意大利侨胞，基本都在群里。”

最近半个月，每天上午9点，吴光海都要和丽水市侨联、青田县侨联等国内相关组织线上开会，梳理每天的疫情联防联控工作。解决疫情期间旅居意大利的华侨华人的各类需求，为侨胞提供防疫服务，是吴光海最近最挂心的事。

“每天电话不停，一直忙着沟通解决侨胞反映的问题。”吴光海说，疫情在意大利暴发以来，他暂停了自己的生意，全身心地投入到和意大利华侨华人共同防疫的工作中。

“国内疫情严重的时候，我们忙着给国内抗疫筹集资金和医疗物资；现在意大利疫情严重了，我们忙着给意大利华侨华人分配国内捐赠的物资。”吴光海说，目前意大利医疗防疫物资紧缺，中国各方捐赠的口罩等医疗物资解了很多华侨华人的燃眉之急。

在吴光海看来，意大利华侨华人最缺的是医疗防疫物资，不过最近情况好转很多。“最近青田侨联组织了国内医生通过互联网给侨胞看病，我们的压力小多了。”吴光海说。

“我们要让侨胞安心”

“我家孩子发热了，要怎么控制体温？”“我们在餐厅上班，只能常洗手来预防病毒，请问洗手必须用特殊消毒洗手液吗？用普通洗手液可以吗？”……在一个个青田籍侨胞群里，青田县人民医院医务科科长李锋给每个发问的侨胞一一回复，这是近半个月以来，他作为“青小医”志愿者的日常工作之一。

从3月3日起，青田县人民医院各科室召集90余名医生志愿者，组建“青小医”志愿服务团队，为海外侨胞提供健康咨询、远程诊疗、心理疏导、解答新冠肺炎疫情防控知识等服务。除了作为驻群医生回复侨胞的日常提问之外，李锋每天还在群里分享防疫科普知识，同时通过微信公众号平台，对海外侨胞提供线上问诊咨询服务。

“我们的作用是，让出现发热、干咳、乏力等症状的患者知道科学治疗，减少恐慌；让患者家人懂得如何居家隔离、做好防护；让可能转为重症的患者及时判断自己的身体状况，及时就医。”李锋说，意大利、西班牙等国来势汹汹的疫情，让很多华侨华人慌了神。在这种情况下，心理疏导尤为重要。“很多来问诊的侨胞，大概率只是得了普通感冒，我们要让他们安心。”李锋说。

与此同时，青田侨联发动丽水市人民医院、青田县人民医院、青田县中医院、康宁医院等医疗机构参与医疗志愿服务工作，截至目前已有驻群医生470余名，提供指导及咨询服务4万余人次。

“有你们在，我们华侨华人就像吃了定心丸！”李锋给记者发来微信群聊天截屏，又有海外侨胞给“青小医”点赞了。