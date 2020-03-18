新冠肺炎疫情发生后，祖（籍）国亲人和同胞的安危成了海外华侨华人最大的牵挂。在中国的疫情防控阻击战中，处处体现着“人民利益高于一切”的责任担当，让海内外中华儿女安了心，定了神。

生命重于泰山。在这场事关人民群众生命安全和身体健康的大考中，是否真正践行了“人民利益高于一切”的理念，防控的实际成效是最有力的答案。经过近两个月的奋战，中国疫情防控形势逐步向好，新增发病数在持续下降，全国多地连续多日新增病例为“0”，总体上疫情流行高峰已过。

好消息令人振奋。战“疫”捷报背后，是成千上万被从死亡线上拽回的鲜活生命。当武汉的百岁老人治愈出院，当十堰不足满月的小婴儿战胜病魔，当天津一位颈动脉搏动完全消失的患者转危为安……一个又一个奇迹令人感动，这正是中国争分夺秒抗击疫情、千方百计护佑人民的生动体现。

疫情就是命令，防控就是责任。“人民利益高于一切”绝不是空洞地喊喊口号，而是把宗旨意识转化成实实在在的为民行动。从全力救治患者，到落实联防联控工作，再到保障药品物资供应，疫情防控工作环环相扣，任何一环都不容有失。

疫情发生后，中国对湖北省人员外流实施全面严格管控，迅速建起集中收治医院和方舱医院，各地人员及物资源源不断驰援湖北等抗疫一线，各省区市相继启动重大突发公共卫生事件一级响应，农村及城市社区严守疫情防控“最后一米”，全力保障生活生产物资供应，为复工复产开政策“绿灯”……一连串“组合拳”密集落地，让人民群众感受到真真切切的安全感。

对初心的恪守，对使命的担当，行胜于言。在这场没有硝烟的抗疫战斗中，无数“逆行者”冲在一线，谱写出一曲曲勇往直前、无私奉献的时代赞歌，用实际行动诠释着“人民利益高于一切”的责任感和使命感。

他们是废寝忘食、战斗在抗疫最前沿的共产党员，是同时间赛跑、与病魔较量的医务工作者，是任劳任怨、深入疫情防控第一线的社区工作者……他们坚守着自己的工作岗位，默默守护着这片土地上的人民。正如基辛格在《论中国》中所说，“中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好。”

为人民筑牢战“疫”防线——正是最勇敢中国的集中体现！