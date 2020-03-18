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战疫最前沿

2020年03月18日08:57 来源：人民网－人民日报海外版

美国专家：按照武汉抗疫采取的正确措施行动

美国人口健康学家蕾妮·沃斯博士和政治学家尼克·奥布拉多维奇日前在英国《卫报》联合刊文，对美国政府无视淡化疫情、不立刻采取有力措施的做法提出质疑，并在文章中分析武汉面对疫情时的经验方法，呼吁美国政府尽快采取行动。

作者呼吁，现在是在社会、公民与政府层面出台强有力整合措施的时候了，应该立刻对城市和地区进行封锁，同时进行大规模的隔离检测，即按照武汉抗疫采取的那些正确措施来行动。

——来源：环球网  

伊朗总统：战胜疫情很有希望

伊朗总统鲁哈尼3月16日在德黑兰举行的全国抗击新冠肺炎疫情工作组会议上表示，根据卫生部的报告，战胜疫情很有希望。鲁哈尼说，在卫生部和内政部协调下，17日起，民众将在各个大型城市的城外区域接受发热和相关症状检测，出现新冠肺炎相关症状者将被强制居家隔离，情况严重者将被送至医疗机构接受治疗。他提醒民众待在家中，并遵守所有健康指南和规定。

——来源：新华网  

（本报编辑  韩维正、张一琪整理）

(责编：李轶群、许晓华)


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