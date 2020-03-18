齐心抗疫，香港加油！

截至3月17日，香港累计确诊新冠肺炎病例162例，抗疫工作仍处在关键阶段，且出现海外输入病例上升的新情况。面对严峻疫情，社会各界纷纷倾力而为，或慷慨解囊，或日夜奋战，在各自的岗位努力着，以同舟共济的狮子山精神齐心抗疫。

“作为医生，理应冲在最前面啊”

为病患发放药物、抽血化验、进行静脉注射、送上餐食……就职于沙田威尔斯亲王医院的“90后”内科医生刘蕴珩正在负压隔离病房内有条不紊地工作着。

面对来势汹汹的疫情，刘蕴珩主动请缨加入了医院成立的抗疫小队。“现在防护装备的存量非常紧缺，我就申请一个人巡房，能节省一些是一些。”常常通宵值班而滴水不进的刘蕴珩笑言，身处抗疫一线，比想象中更辛苦、压力更大，“但作为医生，理应冲在最前面啊！”

每天近距离接触疑似或确诊病患，感染几率大增，为了保护家人，刘蕴珩暂时在外租房子住。香港不少前线医护也作出同样选择，除工作外，都尽量留在短租房或酒店内，避免可能的交叉感染。有护士加入抗疫小队时，毅然花费数万港元租下30天的酒店房间，直言“为持久战‘疫’做准备”。

关键时刻，退休数年的护士麦女士、陈姑娘和非典时就已参与前线工作的护士导师朱小姐再次“出征”，自愿赴各医院深切治疗部照顾病人；香港政研会组织“香港逆行者”义工队，逾1600人参与，负责协助医院管理局的工作；香港私人执业专科医生协会及“医护诚信同行”在网上组织私家医生到公立医院提供协助，短短两天就得到200余名医护响应……

注册中医师蔡文幸已在港执业6年，眼见部分基层人士因难以负担医药费而未能就医，蔡文幸决定帮有需要的市民义诊，并免费赠药，“希望尽自己的一份力，守护大家健康。”

“从来世界怎么转，护理的心不损；同胞做事永不倦，在风波中应变。”一支由东区医院医护团队自创的音乐影片，唱出“‘疫’流而上”的决心和勇气。有前线医生在发布歌曲的社交平台留言板写下感谢字句：“抗疫不分你我，我们并非孤身作战。”

“奉献爱心，相信希望就在前方”

疫情严峻，口罩、消毒酒精等用品供不应求，价格也水涨船高。而位于荃湾的一家爱心药房始终以成本价销售防疫用品，甚至向有需要的街坊免费派发，药房老板说：“看到老人家、孕妇或伤残人士排队那么辛苦，实在不忍心，感觉自己应做些事帮助他们。”像他这样的店主很多。

这些天在香港，20余名“摩托义工”飞驰于街巷间，为基层市民派发由社福机构提供的物资。“他们一句‘多谢’，就已经是我坚持的动力。”有义工说，将香港人凝聚起来，就是一股勇往直前的力量。

在不见硝烟的战场上，香港社会各界社团、企业及人士积极参与抗疫工作，捐资捐物、倾囊相助。民主建港协进联盟、香港工会联合会获香港义工联盟捐赠8万个口罩、在全港多个地区免费派发；香港深圳社团总会捐赠200万港元和10万个口罩；香港赛马会成立紧急援助基金，拨款7300万港元予非政府组织；太古集团慈善信托基金拨款逾1200万港元支持本地抗疫工作；渣打银行香港捐出300万港元予香港社会服务联会；港铁公司捐出10万个口罩；的士及小巴业界在全港多处设立服务点，为司机派发“抗疫爱心包”；香港艺人古天乐要求自己投资的餐厅为员工放有薪假，更在全球各地搜购130万个口罩交给社福机构；年仅10岁的本地小钢琴家宋林锜，把自己多年的演出奖金36万港元全数捐出，专项帮助亟待支援的独居长者和特殊儿童……

受疫情影响，香港血库频频告急。香港红十字会输血服务中心近日以多种途径发起献血号召，不少市民积极响应。“香港，加油！”上周日在铜锣湾捐血站等待近3小时的杜小姐，献血完成后向工作人员竖起大拇指，她表示在危急时刻为社会做些好事，是香港人充满爱心的体现。

除了全力抗疫，香港各所高校的医学团队也争分夺秒地行动着，加班加点研制疫苗。香港科技大学近日研发出新型多层次杀菌涂层，可有效对抗新型冠状病毒；香港大学医学院亦成功培育病毒株，目前正进行攻毒试验。

有研究人员坦言，“研制出有效的疫苗或许是一条漫长的路，但只要每天都前进一点点，相信希望就在前方！”

（本报香港3月17日电）